Про це повідомили на сайті Білого дому.
Це перший список кандидатів на посади суддів, оприлюднений президентом. Байден пропонує затвердити федеральними суддями трьох афроамериканок, мусульманина й уродженця одного з тихоокеанських островів.
“До цього новаторського списку кандидатів входять найкращі, найблискучіші уми серед представників американської юриспруденції”, – сказано в заяві Байдена.
Тепер кандидатів мають затвердити в Сенаті.
Список кандидатів:
- Кетанджі Браун Джексон (кандидат в Апеляційний суд США по округу Колумбія);
- Тіффані Каннінгем (кандидат в Апеляційний суд США по федеральному округу);
- Кендіс Джексон-Аківумі (кандидат в Апеляційний суд США для сьомого контуру);
- Дебора Бордман (кандидат в Окружний суд Сполучених Штатів для округу Меріленд);
- Лідія Гріггсбі (кандидатка в Окружний суд США по округу Меріленд);
- Джулієн Нілс (кандидат в Окружний суд США по округу Нью-Джерсі);
- Флоренс Пай (кандидатка в Окружний суд США по округу Колумбія);
- Захід Курайш (кандидат в окружний суд Сполучених Штатів по округу штату Нью – Джерсі);
- Регіна Родрігес (кандидатка в Окружний суд США округу Колорадо);
- Маргарет Стрікленд (кандидатка в Окружний суд США по округу Нью-Мексико);
- Рупа Рангу Путтагунта (кандидатка до Верховного суду округу Колумбія).
Захід Курайш може стати першим мусульманином на посаді окружного федерального судді.
Флоренс Пен може стати першою американкою з азійським корінням, яка обійме посаду окружного судді в окрузі Колумбія.
- Верховний суд США розглянув останній з позовів колишнього президента Дональда Трампа щодо результатів виборів 2020 року.