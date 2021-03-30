Президент США Джо Байден оприлюднив прізвища 11 кандидатів на посади федеральних суддів. Він зробив акцент на досвіді й високій кваліфікації кандидатів.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Це перший список кандидатів на посади суддів, оприлюднений президентом. Байден пропонує затвердити федеральними суддями трьох афроамериканок, мусульманина й уродженця одного з тихоокеанських островів.

“До цього новаторського списку кандидатів входять найкращі, найблискучіші уми серед представників американської юриспруденції”, – сказано в заяві Байдена.

Тепер кандидатів мають затвердити в Сенаті.

Список кандидатів:

Кетанджі Браун Джексон (кандидат в Апеляційний суд США по округу Колумбія);

Тіффані Каннінгем (кандидат в Апеляційний суд США по федеральному округу);

Кендіс Джексон-Аківумі (кандидат в Апеляційний суд США для сьомого контуру);

Дебора Бордман (кандидат в Окружний суд Сполучених Штатів для округу Меріленд);

Лідія Гріггсбі (кандидатка в Окружний суд США по округу Меріленд);

Джулієн Нілс (кандидат в Окружний суд США по округу Нью-Джерсі);

Флоренс Пай (кандидатка в Окружний суд США по округу Колумбія);

Захід Курайш (кандидат в окружний суд Сполучених Штатів по округу штату Нью – Джерсі);

Регіна Родрігес (кандидатка в Окружний суд США округу Колорадо);

Маргарет Стрікленд (кандидатка в Окружний суд США по округу Нью-Мексико);

Рупа Рангу Путтагунта (кандидатка до Верховного суду округу Колумбія).

Захід Курайш може стати першим мусульманином на посаді окружного федерального судді.

Флоренс Пен може стати першою американкою з азійським корінням, яка обійме посаду окружного судді в окрузі Колумбія.