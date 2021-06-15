Про це він сказав після саміту НАТО в Брюсселі.
Перед самітом з Путіним, який відбудеться завтра в Женеві, Байден стримався від критичних коментарів з цього приводу. Однак у березні Байден сказав, що Путін – “вбивця”.
“Останнє, чого я хочу – провести переговори з противником чи тим, хто може стати противником”, – сказав Байден.
Раніше Байден критично висловлювався на адресу Путіна, називав його агресором та диктатором. Але перед самітом значно пом’якшив риторику.
“Він яскравий, жорсткий, і я вважаю, як говорили, коли грали в бейсбол, “гідний противник”, – сказав Байден.
За його словами, під час саміту НАТО всі присутні світові лідери дякували йому за те, що він ініціював зустріч у Женеві.
Також Байдена попросили прокоментувати сміх Путіна, коли тому нагадали, що американський лідер назвав його “вбивцею”.
“Я також сміявся”, – відповів Байден.
До слова, перед вильотом до Європи Байден сказав представникам ЗМІ, що мета його поїздки – “дати зрозуміти Путіну та Китаю, що Європа та Сполучені Штати, як і раніше, близькі, а “Велика сімка” буде діяти”.
Вже на борту прессекретарка Джен Псакі додала, що зустріч Байдена та Путіна – це “не про партнерство чи дружні стосунки, а про американські інтереси”.
- Зустріч президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна в Женеві (Швейцарія) може відбутися на віллі XVIII століття. За тиждень до зустрічі територію відмежували спеціальними барикадами та колючим дротом.
- Зустріч Байдена й Путіна відбудеться в Женеві 16 червня.
- Байден та Путін обговорять інцидент в Білорусі, коли уряд країни наказав приземлитися літаку авіакомпанії Ryanair, аби заарештувати білоруського опозиційного активіста в аеропорту.
- В Білому домі повідомили, що сторони не обговорюватимуть питання, в яких мають спільну позицію, а лише ті, що є важливими для інтересів США та заради просування американського порядку денного.
- У Вашингтоні очікують, що в результаті зустрічі вдасться розв’язати всі американо-російські проблеми.