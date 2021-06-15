Про це він сказав після саміту НАТО в Брюсселі.

Перед самітом з Путіним, який відбудеться завтра в Женеві, Байден стримався від критичних коментарів з цього приводу. Однак у березні Байден сказав, що Путін – “вбивця”.

“Останнє, чого я хочу – провести переговори з противником чи тим, хто може стати противником”, – сказав Байден.

Раніше Байден критично висловлювався на адресу Путіна, називав його агресором та диктатором. Але перед самітом значно пом’якшив риторику.

“Він яскравий, жорсткий, і я вважаю, як говорили, коли грали в бейсбол, “гідний противник”, – сказав Байден.

За його словами, під час саміту НАТО всі присутні світові лідери дякували йому за те, що він ініціював зустріч у Женеві.

Також Байдена попросили прокоментувати сміх Путіна, коли тому нагадали, що американський лідер назвав його “вбивцею”.

“Я також сміявся”, – відповів Байден.

До слова, перед вильотом до Європи Байден сказав представникам ЗМІ, що мета його поїздки – “дати зрозуміти Путіну та Китаю, що Європа та Сполучені Штати, як і раніше, близькі, а “Велика сімка” буде діяти”.

Вже на борту прессекретарка Джен Псакі додала, що зустріч Байдена та Путіна – це “не про партнерство чи дружні стосунки, а про американські інтереси”.