Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден назвав свого опонента, Дональда Трампа, маріонеткою і "щеням" російського лідера Володимира Путіна.

Таку заяву він зробив під час дебатів, розповідаючи про свій послужний список.

Байден зазначив, що Трамп так і не висловив публічну позицію щодо Путіна та його політики.

Він вважає, що Трамп боїться російського президента, тому і не розмовляє з ним жорстко і категорично.

“Я зустрічався віч-на-віч з Путіним і твердо заявляв йому, що ми не будемо приймати його безглуздостей. Він (Дональд Трамп) є маріонеткою Путіна, його щеням”, – сказав Байден.

Свою позицію він аргументував тим, що Трамп досі не відреагував на інформацію про російські спецпідрозділи, які, за повідомленнями ЗМІ, пропонували пов’язаним з Талібаном бойовикам винагороду за вбивство американських солдатів.

Зазначимо, це був перший раунд дебатів. Наступні два заплановані на 15 і 22 жовтня.

Під час цих дебатів Трамп і Байден говорили на такі теми: минуле кандидатів; Верховний Суд; пандемія коронавірусу; расові протести і насильство в містах; чесність майбутніх виборів; економіка.