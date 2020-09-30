Таку заяву він зробив під час дебатів, розповідаючи про свій послужний список.
Байден зазначив, що Трамп так і не висловив публічну позицію щодо Путіна та його політики.
Він вважає, що Трамп боїться російського президента, тому і не розмовляє з ним жорстко і категорично.
“Я зустрічався віч-на-віч з Путіним і твердо заявляв йому, що ми не будемо приймати його безглуздостей. Він (Дональд Трамп) є маріонеткою Путіна, його щеням”, – сказав Байден.
Свою позицію він аргументував тим, що Трамп досі не відреагував на інформацію про російські спецпідрозділи, які, за повідомленнями ЗМІ, пропонували пов’язаним з Талібаном бойовикам винагороду за вбивство американських солдатів.
Зазначимо, це був перший раунд дебатів. Наступні два заплановані на 15 і 22 жовтня.
Під час цих дебатів Трамп і Байден говорили на такі теми: минуле кандидатів; Верховний Суд; пандемія коронавірусу; расові протести і насильство в містах; чесність майбутніх виборів; економіка.
- 27 червня в The New York Times опублікували матеріал про те, що Росія таємно пропонувала винагороду бойовикам “Талібану” за вбивство військових. В результаті такої “змови” загинули американські військові. Як багато їх було – не уточнювалося. У тексті було сказано, що в 2019 році таких було 20. Також не відомо, які з смертей мали відношення до “змови”.
- Американська влада перехопили дані про грошові трансфери з підконтрольних російській розвідці (ГРУ) рахунків на банківські рахунки, пов’язані з учасниками руху “Талібан”.