Президент США Джо Байден назвав умову, після виконання якої може відбутися його зустріч з лідером Північної Кореї Ким Чен Ином.

Про це він сказав під час брифінгу.

В п’ятницю, 21 травня, Байден зустрічався з лідером Південної Кореї Мун Чже Ином. Основною темою їх розмови були відносини з ядерною Північною Кореєю.

“Ми обоє глибоко стривожені ситуацією”, – сказав Байден.

Він додав, що США та Південна Корея готові до “дипломатичної взаємодії” з КНДР, задля зниження напруги та досягнення кінцевої мети обох країн – денуклеаризації Корейського півострова.

Байден повідомив, що призначив спеціального представника США в КНДР. Це дипломат Сун Кім, який раніше працював помічником державного секретаря у справах Західної Азії та Тихого океану. Президент сказав, що Кім – “професійний дипломат з глибокими політичними знаннями”. Він раніше працював послом США в Південній Кореї, на Філіппінах та в Індонезії.

Байден сказав, що “повна денуклеаризація Корейського півострова – дуже важка задача”, яку не вдалося реалізувати чотирьом американським президентам. Нинішній американський лідер звинуватив попередника, Дональда Трампа, який раніше зустрічався з Кім Чен Ином. Він сказав, що не збирається повторювати його помилки та зустрічатися з “диктатором”. Байден додав, що зустрінеться з лідером Північної Кореї тільки за умови, якщо Ким Чен Ин зробить конкретні кроки на шляху до повної денуклеаризації.

“Якщо він візьме на себе зобов’язання щодо майбутньої зустрічі, якщо зробить те, про що ми просимо… Побачимо”, – сказав Байден.

Він зробив акцент на тому, що КНДР повинні виконати “обов’язки з деескалації перед якимись зустрічами”. Він додав, що для цього потрібні переговори на нижчому рівні.

Байден сказав, що не дасть, як Трамп, Кім Чен Ину “міжнародного визнання”.

В березні прессекретарка Білого дому Джен Псакі казала, що Байден не збирається особисто зустрічатися з Кім Чен Ином, як це робив Трамп.