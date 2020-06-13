Кандидат в президенти США Джо Байден і його син Хантер не фігурують в справі, пов'язаній з екс-міністром природних ресурсів Миколою Злочевським. За закриття цієї справи НАБУ і САП пропонували хабар у розмірі 6 мільйонів доларів.

Про це заявили керівник САП Назар Холодницький і НАБУ Артем Ситник на брифінгу.

“Байден-молодший (Хантер) і Байден-старший (Джо) в цьому конкретному провадженні не фігурують”, – заявив Холодницький.

Зі свого боку, Ситник закликав не перетворювати цю справу на таку, яка має політичний підтекст, і не робити “політичних спекуляцій”.

У той же час на сайті Burisma Group, компанії, яка належить Злочевському і в якій працював Байден молодший, повідомили, що керівництво не має відношення до участі в неправомірних діях, про які оголосила САП.

“Компанія Burisma Group і її керівництво не мають ніякого відношення до повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і деяких ЗМІ про участь в неправомірних діях. Щоб уникнути спекуляцій просимо представників медіа уникати ототожнення і припущень”, – сказано в повідомленні.

Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем’єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року. Він є власником найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma.

У листопаді 2019 року стало відомо, що Злочевський оголошений в розшук та фігурує в 13 кримінальних провадженнях, які будуть за підслідністю передані з Генпрокуратури до Служби безпеки України або Національного антикорупційного бюро.