Про це заявили керівник САП Назар Холодницький і НАБУ Артем Ситник на брифінгу.
“Байден-молодший (Хантер) і Байден-старший (Джо) в цьому конкретному провадженні не фігурують”, – заявив Холодницький.
Зі свого боку, Ситник закликав не перетворювати цю справу на таку, яка має політичний підтекст, і не робити “політичних спекуляцій”.
У той же час на сайті Burisma Group, компанії, яка належить Злочевському і в якій працював Байден молодший, повідомили, що керівництво не має відношення до участі в неправомірних діях, про які оголосила САП.
“Компанія Burisma Group і її керівництво не мають ніякого відношення до повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і деяких ЗМІ про участь в неправомірних діях. Щоб уникнути спекуляцій просимо представників медіа уникати ототожнення і припущень”, – сказано в повідомленні.
Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем’єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року. Він є власником найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma.
У листопаді 2019 року стало відомо, що Злочевський оголошений в розшук та фігурує в 13 кримінальних провадженнях, які будуть за підслідністю передані з Генпрокуратури до Служби безпеки України або Національного антикорупційного бюро.
- У п’ятницю, 12 червня, детективи Національного антикорупційного бюро задокументували факт надання неправомірної вигоди в розмірі 6 млн доларів для керівництва НАБУ та керівника САП — Назара Холодницького.