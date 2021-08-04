Президент США Джо Байден не збирається припиняти виведення американських військ з Афганістану, попри масштабний наступ Талібану на територію країни.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У Пентагоні визнали, що ситуація в Афганістані складна, оскільки таліби захоплюють нові території країни. Однак, скасовувати виведення американських військ з території Афганістану не будуть.

“20-та річниця терактів 11 вересня наступного місяця запам’ятається не стільки США, які нарешті вийдуть з тривалої війни, скільки Талібаном, який повернув собі величезні території Афганістану”, – сказано в матеріалі.

Протягом останніх днів США посилили авіаудари на підтримку урядових військ Афганістану, оскільки таліби все ближче до стратегічно важливих міст, провінційних столиць Герат, Кандагар та Лашкар-Гах. Афганські урядовці кажуть про те, що таліби можуть захопити деякі міста та почати поширювати пропаганду, аби запевнити місцевих жителів в тому, що не варто довіряти афганським військовим.

Варіант щодо відмови Байдена виводити американські війська з Афганістану в США навіть не розглядають та вважають “малоймовірним”.

Вчора таліби продовжили наступ на південь Афганістану, захопивши дев’ять з десяти районів провінції Гільменд. У відповідь афганські військові нанесли авіаудари, аби захистити містечко Лашкаргах.

Раніше повідомлялося, що представники терористичної організації “Талібан” намагаються захопити три великих міста в Афганістані, за які тривають бої з урядовими військами. Бойовики вже увійшли в такі райони, як Герата, Лашкар-Гаха та Кандагар.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним або виникнуть ще якісь непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу Талібану в межах мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.