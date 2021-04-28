Ведучий американського телеканалу Fox News Джон Робертс вибачився за неправдиву заяву про те, що президент США Джо Байден нібито намагається вимагати від американців, аби вони перестали їсти червоне м'ясо.

Про це повідомив американський телеканал CNN.

В ефірі денного шоу America Reports Робертс сказав про те, що Байден збирається просити американців скоротити вживання червоного м’яса, оскільки це нібито входить в його стратегію щодо боротьби зі змінами клімату. Однак фактчекінг засвідчив, що Байден ніколи не робив подібних заяв.

Fox gently acknowledges that its coverage about Biden supposedly trying to force Americans to eat less red meat wasn't accurate: "A graphic and a script incorrectly implied that it was part of Biden's plan for dealing with climate change. That is not the case." pic.twitter.com/iClZSk8P4M — Oliver Darcy (@oliverdarcy) April 26, 2021

Дійсно існує дослідження, яке вказує на зв’язок між розмноженням й випасом корів та викидами парникових газів.

Історія почалася з фейкової заяви британському таблоїду Daily Mail. Вони першими розповіли про нібито зв’язок між дослідженням та Байденом. Матеріал таблоїду використали під час шоу на Fox News.

Окрім Джона Робертса, аналогічні фейкові заяви робили ведучі Fox News Джессі Уоттерс та Ейнслі Ерхардт, а також Ларі Кудлоу, ведучий Fox Business та економічний чиновник в адміністрації Трампа.

За словами Робертса, він мав на увазі лиш те, що дослідження про м’ясоїдство та викиди парникових газів існує та може бути “частиною плану Байдена стосовно боротьби зі змінами клімату”.

Однак в ефірі Робертс зробив неправдиву заяву. Він вказав на дослідження, яке жодним чином не пов’язане з реальною політикою Байдена, та сказав глядачам, що їм доведеться “попрощатися з гамбургерами, якщо вони збираються підтримати кліматичні ініціативи Байдена”.

При цьому, було показано графік, на якому було вказано, що “кліматичні вимоги Байдена” полягають в тому, аби “скоротити вживання червоного м’яса на 90%, не більше 4 фунтів на рік (1,8 кг), тобто один бургер на місяць”.

Цей графік швидко почали розповсюджувати в Мережі. Зокрема, ним поділився син 45-го американського президента, Дональд Трамп-молодший, республіканські губернатори Техасу й Айдахо.

Досі Байден не робив жодної заяви стосовно того, що американцям потрібно змінити раціон та відмовитися від червоного м’яса.

Мова йде про дослідження вчених з Мічиганського університету та Університету Тулейна. Воно показує, що буде з викидами парникових газів, якщо американці гіпотетично вирішать знизити споживання червоного м’яса до 1,8 кг на рік. Однак в ньому не біло ні слова про санкціоноване урядом скорочення споживання м’яса та не згадувалося ім’я Байдена.