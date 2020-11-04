Про це повідомляє Вloomberg.
Зокрема, мова йде про ймовірну перемогу Трампа в таких штатах, як Північна Кароліна, Джорджія і, найважливіше, Флорида. У цих штатах громадяни вважають, що Трамп оперативно відреагував на пандемію коронавірусу і захистив країну. Як правило, за нинішнього американського лідера тут віддали голоси сільські жителі.
Але скоротити шлях Байдена до перемоги може перевага в штаті Арізона, де він поки ще лідирує, хоч і з невеликим відривом. Якщо це станеться – демократи виграють в Арізоні вперше за довгий час.
Якщо ж Трамп виграє у Флориді, Джорджії і Огайо, це фактично забезпечить йому перемогу в Колегії виборщиків.
Перемогу для Байдена все ще можуть забезпечити північні штати. Там за нього може проголосувати темношкіре населення і громадяни, що живуть в передмісті і селах.
Незрозумілою залишається ситуація в Пенсільванії, де підрахунок голосів можуть розтягнути на тиждень.
Це результати голосування виборців безпосередньо на дільницях. До них згодом додадуть результати голосування тих, хто відправляли бюлетені поштою, а таких близько 100 мільйонів.
Одразу після закриття дільниць почали з’являтися попередні результати виборів. Згідно з ними, лідерує Трамп.
Цьогоріч на тлі пандемії коронавірусу у США фіксувалася рекордна явка виборців. Тільки у достроковому голосуванні взяли участь понад 100 млн осіб.
Напередодні президентських виборів спеціальні робітники забарикадували Білий дім.
У Вашингтоні (округ Колумбія) забивали фанерою вікна і фасади багатьох магазинів, бізнес-центрів, банків та інших установ через можливі масові заворушення після виборів.
- Раніше #Букви розбиралися, як проходить голосування і коли чекати результати.
- Про перебіг подій у день фголосування читайте в матеріалі #Букв.