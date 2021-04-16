Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга став першим гостем президента США Джо Байдена в Білому домі. Американський лідер використав зустріч з ним, аби домовитися про спільну протидію Китаю.

Про результати переговорів Байден розповів під час брифінгу.

Той факт, що Суга став першим іноземним лідером, який відвідав Білий дім, продемонстрував важливість відносин між двома країнами в просуванні демократії.

Байден сказав, що США підтвердили підтримку американо-японському альянсу та безпеці країни. За його словами, переговори виявилися продуктивними.

Головною темою переговорів представників Японії та США стали Китай та агресивний вплив комуністичної влади Китаю на Тайвань, посилення тиску та контролю щодо Гонконгу й порушення прав та свобод уйгурів.

Суга та Байден домовилися, що потрібно мати відкриту дискусію з Китаєм в контексті дій комуністичного уряду в Індо-Тихоокеанському регіоні.

“Ми взяли на себе зобов’язання працювати разом, щоб протистояти викликам з боку Китаю з таких питань, як Східно-Китайське море, Південно-Китайське море, а також Північна Корея, щоб забезпечити майбутнє вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону”, – сказав Байден.

Суга доповнив американського лідера:

“Ми погодилися протидіяти будь-яким спробам змінити статус-кво за допомогою сили або примусу в Східному і Південно-Китайському морях і залякування інших в регіоні… Ми погодилися з необхідністю для кожного з нас вести відвертий діалог з Китаєм і тим самим домагатися стабільності міжнародних відносин, відстоюючи універсальні цінності”.

Окрім цього, лідери домовилися, що США та Японія інвестуватимуть в такі сфери, як 5G, штучний інтелект, квантові комп’ютерні технології, генну інженерію та постачання мікрочипів.

Байден запропонував японському колезі допомогу в проведенні літньої Олімпіади “Токіо-2020”, яку перенесли через пандемію коронавірусу і тепер планують проводити без міжнародних вболівальників.