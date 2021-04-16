Про результати переговорів Байден розповів під час брифінгу.
Той факт, що Суга став першим іноземним лідером, який відвідав Білий дім, продемонстрував важливість відносин між двома країнами в просуванні демократії.
Байден сказав, що США підтвердили підтримку американо-японському альянсу та безпеці країни. За його словами, переговори виявилися продуктивними.
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Головною темою переговорів представників Японії та США стали Китай та агресивний вплив комуністичної влади Китаю на Тайвань, посилення тиску та контролю щодо Гонконгу й порушення прав та свобод уйгурів.
Суга та Байден домовилися, що потрібно мати відкриту дискусію з Китаєм в контексті дій комуністичного уряду в Індо-Тихоокеанському регіоні.
“Ми взяли на себе зобов’язання працювати разом, щоб протистояти викликам з боку Китаю з таких питань, як Східно-Китайське море, Південно-Китайське море, а також Північна Корея, щоб забезпечити майбутнє вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону”, – сказав Байден.
Суга доповнив американського лідера:
“Ми погодилися протидіяти будь-яким спробам змінити статус-кво за допомогою сили або примусу в Східному і Південно-Китайському морях і залякування інших в регіоні… Ми погодилися з необхідністю для кожного з нас вести відвертий діалог з Китаєм і тим самим домагатися стабільності міжнародних відносин, відстоюючи універсальні цінності”.
Окрім цього, лідери домовилися, що США та Японія інвестуватимуть в такі сфери, як 5G, штучний інтелект, квантові комп’ютерні технології, генну інженерію та постачання мікрочипів.
Байден запропонував японському колезі допомогу в проведенні літньої Олімпіади “Токіо-2020”, яку перенесли через пандемію коронавірусу і тепер планують проводити без міжнародних вболівальників.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен презентував головні напрями зовнішньої політики країни, назвавши Китай “найбільшою геополітичною проблемою цього століття”.