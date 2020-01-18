Про це йшлося в інтерв’ю Байдена газеті The New York Times.

Як повідомлялося раніше, 27 вересня Дональд Трамп опублікував відео, в якому колишнього віце-президента США Джо Байдена звинувачують в тому, що він нібито обіцяв надати Україні кошти в разі, якщо буде звільнений прокурор, який розслідував кримінальну справу про діяльність компанії, в якій працював його син, Хантер Байдена. Кампанія Байдена написала в Facebook лист із закликом зняти рекламу цього відео, однак їм відмовили.

Коментуючи цей інцидент, Джо Байден заявив, що голова Facebook Марк Цукерберг — “справжня проблема”.

“Я ніколи не був фанатом Facebook, як ви, напевно, знаєте. Я ніколи не був великим фанатом Цукерберга. Я думаю, що він справжня проблема”, — сказав він.

На уточнююче запитання журналістів про те, що він має на увазі, Байден відповів, що Facebook поширює неправдиву інформацію та не несе за це відповідальності.

“З моєї точки зору, я мав на думці, що ми повинні не тільки турбуватися про концентрацію влади. Ви (журналісти – ред.) не можете написати щось, що, як ви знаєте, є брехнею, і бути звільненими від судового переслідування. Але він (Цукерберг — ред.) може. У розділі 230 Закону про пристойне спілкуванні кажуть, що онлайн-платформи не несуть відповідальності за те, що їх користувачі публікують на них, за деякими винятками. Розділ 230 повинен бути скасований, негайно повинен бути скасований. Для Цукерберга та інших платформ. … У вас ще є редактори. Я сиджу з ними. Чи це не жарт, що на Facebook немає ніякого редакторського впливу. Це безвідповідально. Це абсолютно безвідповідально”, — заявив політик.

На думку Байдена, Цукерберг повинен бути притягнутий до цивільної відповідальності, оскільки нібито отримував гроші за те, що не знімав рекламу ролика, що звинувачує Байдена в корупції.

“Чи займався він чимось, що зводилося до змови, яка фактично завдавала шкоди, яка фактично дорівнювала би кримінальному злочину, це інше питання. Це можливо. … Цукерберг нарешті зняв рекламу, яку показала Росія. Всі ці боти про мені. Вони більше не показуються. … Йому (Цукербергу — ред.) платили багато грошей, щоб підняти їх. Я дізнався три речі. По-перше, Путін не хоче, щоб я був президентом. По-друге, Кім Чен Ин думає, що я повинен бути побитий до смерті, як скажена собака, і третє, цей президент Сполучених Штатів витрачає мільйони доларів, щоб не дати мені бути кандидатом. Цікаво, чому”, — підкреслив він.