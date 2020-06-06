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Байден офіційно став кандидатом в президенти США від Демократичної партії

Колишній віцепрезидент США Джо Байден офіційно став кандидатом в президенти від Демократичної партії.

Субота, 6 червня 2020, 12:19

Про це повідомляє Reuters.

Для висунення кандидата необхідно як мінімум 1 991 голосів делегатів. Після праймеріз в окрузі Колумбія і семи штатах, які пройшли на початку цього тижня, Байден перевершив цей поріг.

За даними АР, Байден набрав голоси 1995 делегатів партійного з’їзду демократів.

“Для мене було честю змагатися в одній з найталановитіших груп кандидатів, яких коли-небудь висувала Демократична партія. І я з гордістю можу сказати, що ми йдемо на ці вибори об’єднаної партією”, – заявив він.

Слід зазначити, що Джо Байден на 11 процентних пунктів випереджає чинного президента Дональда Трампа в загальнонаціональному опитуванні.

За даними опитування, 52% зареєстрованих виборців по всій країні підтримують Байдена, а 41% — Трампа. Якщо порівнювати цей результат з тим, що продемонструвало опитування Університетом Монмута, проведене місяць тому, рівень підтримки Байдена виріс на 2%, в той час як рівень підтримки Трампа не змінювався.

Число виборців, які заявили, що реакція Трампа на спалах COVID-19 робить його переобрання в листопаді менш імовірним, за два місяці зросло на 7% та становить 38%. Число тих, хто впевнений у перемозі Трампа, впало на 9% та становить 18%.

52% опитаних виборців вважають, що Байден здатний управляти взаємовідносинами між расами в країні, 40% вважають, що до цього більше готовий Трамп.

Теги: вибори у США, Демократична партія США, Дональд Трамп, США

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