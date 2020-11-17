Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, представник Луїзіани Седрік Л. Річмонд буде за спостерігати за роботою з громадськістю, а Джен О’Меллі Діллон, яка успішно керувала президентською кампанією Байдена стане заступником глави адміністрації.

Байден також оголосить, що Стів Ріккетті, його давнє довірена особа, буде працювати в Білому домі в якості радника президента. У всіх трьох, швидше за все, будуть кабінети прямо по коридору від Овального кабінету, що зробить їх одними з найстарших помічників в Західному крилі.

Ричмонду дістанеться посада, яку колись займала Валері Джарретт, коли вона працювала в Західному крилі колишнього президента Барака Обами.

Ріккетті займе місце Келліанн Конвей – радника президента Трампа. А О’Меллі Діллон, ймовірно, буде курирувати діяльність Білого дому.

Оголошення приходять у міру того, як Байден швидко приступає до визначення як своєї програми управління, так і команди, яка повинна буде почати працювати після його вступу на посаду.

Обраний президент перебуває під тиском – він повинен заповнити ці посади людьми різного походження, етнічного та ідеологічного, виконуючи обіцянки, дані ним під час кампанії.

Але призначення Річмонда, О’Меллі Діллон і Ріккетті – всіх лояльних помічників Байдена – також вказують на те, що він приділяє особливу увагу оточенню себе людьми, радам яких він беззастережно довіряє.

Багато хто чекав, що Річмонд, демократ з Луїзіани, який був національним співголовою кампанії Байдена і був одним з перших її прихильників, приєднається до Білого дому Байдена і встановить з ним тісні стосунки. Про це вперше повідомив Bloomberg.

Річмонд запланував на вівторок прес-конференцію, на якій, як очікується, він оголосить про свій відхід з Конгресу.

Під час короткого телефонного дзвінка в понеділок увечері Річмонд відмовився підтвердити новини про свої наступні кроки, але зізнався, що обговорить своє “майбутнє” у вівторок.

Раніше він був головою фракції темношкірих в Конгресі і підтримує тісні стосунки з депутатом Джеймсом Е. Клайберна, демократом Південної Кароліни, чия підтримка в лютому допомогла відродити кампанію Байдена.

Його округ є безпечно демократичним, і малоймовірно, що його відхід з Конгресу призведе до втрати демократами ще одного місця після виборів, на яких їх більшість було ослаблено.

О’Меллі Діллон, ветерану виборчої кампанії Барака Обами, приписують допомогу Байдену в президентських виборах в труднощах пандемії і проблемах, пов’язаних з непередбачуваним суперником Трампом. Про її призначення вперше повідомив NBC News.

Ріккетті – близький радник і давній лобіст, який вже багато років підтримує Байдена. Він лобіював фармацевтичну промисловість і був керівником апарату Байдена за часів його віце-президентства.

Представник перехідної команди при цьому від коментарів відмовився.