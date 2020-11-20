Про це пише CNN.

Зокрема, Байден вже визначився з кандидатурою міністра фінансів.

Зазначається, що Лаель Брейнард, член Ради керуючих Федеральною резервною системою, розглядається як головний претендент на цю посаду. Якщо Байден призначить її, вона стане першою жінкою-секретарем казначейства.

Тим часом три чиновника, обізнаних про плани Байдена, відмовилися повідомити, чи є Брейнард остаточним рішенням.

Також за інформацією офіційних осіб, він прийняв рішення щодо інших важливих посад в кабінеті міністрів, про деякі з яких, як очікується, буде оголошено до Дня Подяки. Швидше за все це станеться в понеділок і вівторок.