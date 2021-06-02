Президент США Джо Байден оголосив про нові стимули для американських громадян, аби вони вакцинувалися COVID-19 до 4 липня. Як відомо, до цієї дати Байден хоче, аби 70% громадян отримали хоча б по одній дозі вакцини проти коронавірусу.

Про це він заявив під час сьогоднішнього брифінгу.

Наразі 52% американців повністю вакциновано проти коронавірусу. Обидва щеплення отримали люди похилого віку та ті, хто належать до груп ризику. Майже 63% американців вже зробили по одному щепленню проти коронавірусу. Тобто, до проголошеної Байденом мети, 70% вакцинованих до 4 липня – залишилось небагато.

Байден пояснив, що ті, хто зробить щеплення цього тижня, будуть повністю вакциновані до Дня Америки, 4 липня. Він закликав не зволікати, оскільки восени кількість заражень та смертей від коронавірусу може зрости.

“Отримання щеплення – це не якийсь партизанський акт… Фактично, перші щеплення проти коронавірусу було зроблено за президента-республіканця (Дональда Трампа). Тому немає значення, ви за республіканців чи за демократів. Наука незмінна… Зробіть це (щеплення) для себе… Зробіть це, аби захистити тих, хто більш вразливий, ніж ви…”, – сказав Байден.

Президент сказав, що червень буде “національним місяцем активних дій” і вакцинація не є винятком.

Нові стимули адміністрації Байдена:

чотири провайдери по догляду за дітьми пропонують безплатний нагляд за дітьми батьків, які поїхали робити щеплення чи потребують відновлення після вакцинації (через побічні ефекти);

з фонду Американського плану порятунку штати можуть брати гроші на оплату нянь, які наглядають за дітьми, поки їх батьки робитимуть щеплення (це приблизно по 100 доларів для родини);

зміна графіка роботи аптек, де можна зробити щеплення. Вони працюватимуть до пізньої ночі щоп’ятниці;

американці отримуватимуть телефонні дзвінки та текстові повідомлення із закликом отримати щеплення проти коронавірусу;

віцепрезидентка Камала Гарріс протягом місяця подорожуватиме країною в рамках туру “Ми можемо зробити це” та агітуватиме зробити щеплення проти коронавірусу;

серед мерів міст буде проведено змагання (Мер Challenge) на найкращий показник щодо рівня вакцинації в місті;

Shots at the Shop. У перукарнях та салонах краси для темношкірого населення клієнтам пропонуватимуть інформаційні матеріали щодо потреби у вакцинації проти коронавірусу;

на телебаченні, радіо, в соціальних мережах частіше транслюватимуть повідомлення про необхідність проходження вакцинації;

COVID-19 College Challenge: масове проведення вакцинації студентів коледжів на території їх навчальних закладів;

тисячам американців оплатять робочий час, поки вони робитимуть щеплення.

Окрім цього, в США будуть надалі діяти матеріальні “бонуси” за зроблені щеплення. Зокрема, безплатне пиво для громадян від 21 року від Anheuser-Busch. Розіграш безплатних круїзів, білетів на Суперкубок LVI та грошові призи від мережі аптек CVS. Подарункові карти на 2 мільйони доларів від Door Dash. Безплатні білети на ігри команд Вищої бейсбольної ліги для тих, хто отримає щеплення під час ігор. Тисячі Xbox для тих, хто агітуватиме за вакцинацію від Microsoft. Безплатні харчові продукти протягом року для вакцинованих американців та шанс отримати 1 мільйон доларів від американської мережі супермаркетів Kroger. Безплатні білети першого класу для двох до будь-якої країни світу та безплатні перельоти протягом року від авіакомпанії United Airlines.