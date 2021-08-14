Президент США Джо Байден оголосив про розгортання 5 тисяч американських військових в Кабулі (Афганістан), аби безпечно евакуювати дипломатичних працівників. Рішення було ухвалено в рамках завершення військової місії.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

“Я санкціонував розгортання приблизно 5 тисяч військовослужбовців, аби забезпечити впорядковане й безпечне скорочення американського персоналу… а також впорядковану й безпечну евакуацію афганців, які допомагали нашим військам під час нашої місії й тепер під загрозою через наступ талібів”, – повідомив Байден.

Байден наказав американським військовим та розвідці “забезпечити здатність протистояти можливим терористичним загрозам з Афганістану”.

“Протягом останніх кількох днів я тісному контактував зі своєю командою з національної безпеки, аби віддавати їм накази стосовно того, як захистити наші інтереси й цінності, коли ми завершимо нашу військову місію в Афганістані”, – заявив Байден.

Американські військові попередили талібів, що будь-які дії з їх боку на території Афганістану, які ставлять під загрозу персонал США, отримають швидку відповідь з боку військових.

Також Байден доручив державному секретарю Ентоні Блінкену “політично врегулювати питання війни в Афганістані”. При цьому, США продовжують допомагати афганським військовим. Також він доручив Блінкену підтримати президента Афганістану Ашрафа Гані й інших афганських лідерів в їх прагненні попередити кровопролиття й досягнути політичного врегулювання конфлікту.

Відповідальним за всі дії уряду щодо транспортування й переселення афганських іммігрантів Байден призначив посла Трейсі Джейкобсона.

Під контролем талібів 23 з 34 провінцій Афганістану.

У суботу таліби захопили ще дві столиці провінцій та максимально наблизилися до Кабулу. Наразі під контролем талібів більшість північних, західних та південних районів Афганістану. Захопити таку територію вдалося протягом трьох тижнів активних наступів.

Під контроль талібів на сьогодні потрапила провінція Логар (на південь від Кабулу). Бойовики захопили місцевих чиновників й дійшли до району Чар-Асяю, за 11 кілометрів від Кабулу.

Кілька годин тому бойовики Талібану захопили четверте за величиною місто в Афганістані, столицю провінції Балх-Мазарі-Шаріф. Це головний торгово-транспортний вузол на півночі країни. За словами місцевих жителів, всі об’єкти в провінції та адміністративному центрі – в руках талібів. На відео в соцмережах видно, як з Мазарі-Шаріфа виїжджає колона автомобілів місцевих чиновників та військових. Також поширюють фото арештантів, яких таліби випустили з в’язниці.

Президент Афганістану Ашраф Гані заявив що ремобілізація збройних сил країни є “найвищим пріоритетом”, оскільки бойовики “Талібану” наблизилися до столиці.

Також бойовикам вдалося захопити адміністративний центр провінції Пактика (кордон з Пакистаном).

Напередодні бойовики радикального ісламістського руху “Талібан” після жорстких боїв захопили друге та третє за чисельністю міста Афганістану – Кандагар і Герат.

У відповідь на наступ талібів США ухвалили рішення скерувати до Афганістану 3000 військовослужбовців для евакуації персоналу посольства в Кабулі. Протягом 24 – 48 годин до Кабула (Афганістан) прибудуть три мотопіхотних батальйони з США, аби евакуювати працівників дипломатичної місії. Евакуація триватиме до двох тижнів. Евакуювати потрібно майже 4,2 тисячі представників дипмісії (це американці та афганці).

Велика Британія також споряджає 600 військовослужбовців для евакуації британців, які перебувають в Афганістані.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним або виникнуть ще якісь непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові мають змогу утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу Талібану в межах мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.