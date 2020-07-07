Напередодні президентських виборів в США, які відбудуться в листопаді, кандидат від Демократичної партії Джо Байден випереджає за опитуваннями нинішнього президента Дональда Трампа на 8 - 9%.

Про це свідчать дані опитувань.

Згідно з останніми проведеними опитуванням на території США, станом на кінець червня, Байден випереджав Трампа на 8 – 9%.

При цьому, мова йде про різні опитування – проведені як прихильниками Демократичної партії, так і Республіканської партії. За опитуваннями, Байден лідирує також у “перехідних” штатах, які, як правило, мають вирішальний вплив на результат виборів. Це такі штати, як Флорида, Вісконсін і Арізона. У 2016 році саме ці штати підтримали Трампа, забезпечивши йому перемогу на виборах.

Роберт Гріффін з Дослідницької групи виборців Фону демократії вважає, що до моменту виборів ситуація ще може змінитися, але поки що американці демонструють свою прихильність Байдену, виступаючи не стільки проти кандидатури Трампа, скільки проти подій, які припали на час його каденції (коронавірус, торгова війна з Китаєм, расові протести, будівництво стіни на кордоні з Мексикою, масове безробіття і так далі).

“Якби вибори були сьогодні, то для Трампа це було б жахливо … Але, в майбутньому, все ще може змінитися. У нас як і раніше ще багато часу, між сьогоднішнім днем ​​і днем ​​виборів. Якщо 2020-й рік щось і показав, так це те, що він досить несподіваний. Президенту варто хвилюватися, дивлячись на результати, йому буде непросто, але цей шлях необхідно пройти”, – зазначив він.

Така ж позиція у директора урядових досліджень центру двопартійної політики Джона Фортьє. За його словами, незабаром позиції Трампа можуть покращитися.

“Якщо в американців відбудуться істотні зміни напередодні виборів, то президент (Трамп) може отримати визнання в світлі того, що він встояв і повернув все. Він зможе говорити про подолання коронавірусу, нехай і не до кінця. Також він зможе говорити про відновлення економіки, навіть якщо вона не буде така гарна, як раніше”, – зазначив він.

Також він зазначив, що Трамп під час передвиборної агітації може робити акцент на тому, що він виконав обіцянки. Зокрема, він говорив про будівництво стіни на кордоні з Мексикою, “Америку для американців”, сильній економіці. Реалізувати ці обіцянки вдалося.

“Трамп однозначно змінив політику по імміграції. Так, це не те, що всім подобається, але він обіцяв і зробив. Те ж саме стосовно торгівлі з Китаєм – багато президентів говорили про це, але не могли змінити настільки”, – сказав Фортьє.

Політолог доктор Ларрі Сабато, глава центру політики Вірджинського університету, вважає, що останні соцопитування свідчать не про закономірності, а скоріше про незвичайності поглядів американців, що може змінитися.

“Рідко відбувається так, щоб чинний президент, при балотуванні на другий термін, програвав. Останнім був Джордж Буш-старший в 1992 році, а перед ним – Джиммі Картер в 1980-му. Це рідкісний випадок. І той факт, що Трамп не виграє, а сильно відстає, і не тільки в загальнонаціональних опитуваннях, але навіть в критичних штатах, свідчить про щось важливе. Про те, що расові протести, коронавірус і економічний колапс на це вплинули”, – зазначив він.

Також є думка, що расові заворушення можуть мобілізувати темношкіре населення. Вони, можливо, прийдуть на вибори і проголосують за кандидата, який зараз їх підтримає. Варто зазначити, що темношкіре населення, як правило, підтримує демократів. Це значна частина їхнього електорату, але їх явка на виборах досить низька. Зокрема, в 2016 році їх явка була найнижчою за попередні 20 років.

Фортьє вважає, що темношкіре населення йде на вибори, тільки щоб підтримати кандидата, який їм дуже подобається. Так було з кандидатом Бараком Обамою. Але коли балотувалася Хілларі Клінтон – явка була максимально низькою. Він допускає, що Байден, як кандидат, не особливо виграє від темношкірих виборців, хіба що зможе зробити якісь вирішальні заяви.

“Явка темношкірих була вищою під час виборів Обами, що очікувано для першого афроамериканського президента, і знизилася під час балотування Хілларі Клінтон. Я не думаю, що Джо Байден матиме такі ж результати, як Барак Обама, але, можливо, серед афроамериканського співтовариства буде трохи більше енергії, що добре для Байдена”, – вважає Гріффін. При цьому, він зазначив, що це лише очікування, які можуть не виправдатися.

Він зазначив, що поки рано говорити про настрої американців буквально напередодні дня виборів, так як деякі штати ще до сих пір не знають – якого кандидата будуть підтримувати і не розробили “безпечний сценарій для голосування”.

“Думаю, варто говорити про те, що у нас високий рівень невизначеності – якою буде явка в день виборів. Ми не знаємо – чи зможуть проголосувати всі охочі”, – зазначив він.

Всі політологи зійшлися на думці, що в 2016 році більшість опитувань пророкувало перемогу для представниці демократів Хілларі Клінтон, але сталося зовсім по-іншому. Тому не варто говорити про фінальний сценарії, оскільки до виборів ще п’ять місяців.