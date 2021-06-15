Президент США Джо Байден оприлюднив Національну стратегію боротьби з внутрішнім тероризмом, яка "об'єднає всіх американців".

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Байден назвав внутрішній тероризм – “плямою на душі Америки”.

“Внутрішній тероризм протистоїть всьому, за що веде боротьбу наша країна, і є викликом для нашої національної безпеки, демократії та єдності”, – заявив Байден.

Він додав, що в перший день після інавгурації доручив своїй групі фахівців з питань національної безпеки зосередитися на проблемі зростання внутрішнього тероризму, використовуючи всі необхідні засоби.

Це перша в історії Національна стратегія боротьби із внутрішнім тероризмом. Це всебічна концепція захисту прав та свобод американських громадян.

“Національна стратегія — проєкт, який має об’єднати всіх американців… Ми повинні гарантувати, що внутрішньому тероризму немає місця в нашому суспільстві. Ми повинні працювати, аби викорінити ненависть, яка надто часто призводить до насилля. Ми повинні підтвердити нашу готовність захищати наші фундаментальні свободи”, – резюмував Байден.

У Білому домі пояснили, що Міністерство юстиції та Федеральне бюро розслідувань ввели нову систему для відстежування випадків внутрішнього тероризму по всій країні. Державний департамент та правоохоронні органи будуть отримувати більше інформації про іноземних партнерів щодо міжнародних аспектів цієї загрози.

На боротьбу із внутрішнім тероризмом буде виділено 77 мільйонів доларів.