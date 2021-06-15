Про це повідомили на сайті Білого дому.
Байден назвав внутрішній тероризм – “плямою на душі Америки”.
“Внутрішній тероризм протистоїть всьому, за що веде боротьбу наша країна, і є викликом для нашої національної безпеки, демократії та єдності”, – заявив Байден.
Він додав, що в перший день після інавгурації доручив своїй групі фахівців з питань національної безпеки зосередитися на проблемі зростання внутрішнього тероризму, використовуючи всі необхідні засоби.
Це перша в історії Національна стратегія боротьби із внутрішнім тероризмом. Це всебічна концепція захисту прав та свобод американських громадян.
“Національна стратегія — проєкт, який має об’єднати всіх американців… Ми повинні гарантувати, що внутрішньому тероризму немає місця в нашому суспільстві. Ми повинні працювати, аби викорінити ненависть, яка надто часто призводить до насилля. Ми повинні підтвердити нашу готовність захищати наші фундаментальні свободи”, – резюмував Байден.
У Білому домі пояснили, що Міністерство юстиції та Федеральне бюро розслідувань ввели нову систему для відстежування випадків внутрішнього тероризму по всій країні. Державний департамент та правоохоронні органи будуть отримувати більше інформації про іноземних партнерів щодо міжнародних аспектів цієї загрози.
На боротьбу із внутрішнім тероризмом буде виділено 77 мільйонів доларів.
- Раніше повідомлялося, що після нападу на Капітолій 6 січня ФБР почало ретельно стежити за членами екстремістських угруповань, таких як Oath Keepers (ультраправа антиурядова організація), Three Percenters (права воєнізована група) і Proud Boys (ультраправа американська організація виключно для чоловіків, широко характеризується як неофашистська).
- 19 січня влада США заарештували члена Oath Keepers, 66-річного Томаса Едварда Колдуелла з округу Кларк, штат Вірджинія. Його підозрюють в створенні організованої групи для штурму Капітолія 6 січня.
- 21 січня організатор американської ультраправого угрупування Proud Boys Джозеф Біггс був заарештований у Флориді після того, як ФБР заявило, що члени групи могли бути причетні до організації штурму Капітолія 6 січня.
- У США почали кримінальні розслідування щодо понад 170 осіб, які штурмували Капітолій 6 січня. #Букви розповідали, що відомо про нападників на Капітолій.