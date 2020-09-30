У США відбулися перші дебати між головними претендентами на пост президента США: Джо Байденом і Дональдом Трампом. За кілька годин до початку Байден оприлюднив податкову декларацію за 2019 рік.

Про це повідомляє американське видання CNBC.

У декларації Байдена зазначено, що протягом року він, а також його дружина Джілл, заплатили більше 346 тисяч доларів податків з доходу 985 тисяч доларів. Після цього подружжя просило про відшкодування надмірно сплаченого податку на суму близько 47 тисяч доларів.

“Американський народ заслуговує прозорості від своїх лідерів, тому сьогодні я опублікував свою податкову декларацію”, – повідомив Байден.

У штабі Байдена зазначили, що таким кроком політик намагається пояснити американцям, що він, як лідер, на посту президента буде піклуватися про добробут громадян, а не про власні доходи.

“Це історичний рівень траспарентності, покликаний знову вселити в американський народ віру в те, що його лідери будуть піклуватися про нього, а не про власні доходи”, – заявили в штабі Байдена.

Опонент Байдена, нинішній президент Трамп, ще не публікував свої декларації жодного разу за час роботи главою держави. За його словами, це не потрібно. Трамп стверджував, що декларації все одно перевіряють у Податковій службі.

Варто зазначити, що разом з Байденом свою декларацію показала кандидатка у віце-президенти від Демократичної партії Камала Харріс. Вони з чоловіком (адвокат Дуг Емхофф), повідомили про виплату близько $1,2 мільйона федеральних податків на $3,3 мільйона доходу за рік.