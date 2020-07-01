Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден відмовився проводити передвиборчі мітинги, щоб захистити себе і виборців від можливого зараження коронавірусом.

Про це повідомляє ВВС.

Байден зазначив, що мітинги не проводитимуть до самих виборів.

“Я маю намір прислухатися до порад лікаря, причому мова йде не тільки про моє здоров’я, а й про здоров’я всіх в країні. Це означає, що я не буду організовувати мітинги”, – сказав він.

Також він сказав, що передвиборна кампанія 2020 року – “найдивніша в новітній історії”.

Варто зазначити, що Трамп не заявляв про подібне рішення. Але після того як на мітинг в Талсі (штат Оклахома) прийшло дуже мало людей, в передвиборному штабі не анонсували нові.

Вибори президента США повинні відбутися 3 листопада поточного року. Основні кандидати – Джо Байден і Дональд Трамп.