Про це повідомляє ВВС.
Байден зазначив, що мітинги не проводитимуть до самих виборів.
“Я маю намір прислухатися до порад лікаря, причому мова йде не тільки про моє здоров’я, а й про здоров’я всіх в країні. Це означає, що я не буду організовувати мітинги”, – сказав він.
Також він сказав, що передвиборна кампанія 2020 року – “найдивніша в новітній історії”.
Варто зазначити, що Трамп не заявляв про подібне рішення. Але після того як на мітинг в Талсі (штат Оклахома) прийшло дуже мало людей, в передвиборному штабі не анонсували нові.
Вибори президента США повинні відбутися 3 листопада поточного року. Основні кандидати – Джо Байден і Дональд Трамп.
- Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що зробить носіння захисних масок під час пандемії коронавірусу обов’язковим, якщо його оберуть президентом країни.