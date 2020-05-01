Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден відповів на звинувачення своєї екс-помічниці в сексуальному насильстві.

Про це йшлося в ефірі телеканалу MSNBC.

Як повідомлялося раніше, 13 квітня колишня помічниця Джо Байдена Тара Рід звинуватила політика в сексуальному насильстві, яке нібито було скоєно на початку 1990-х років.

Майже за 3 тижні Байден вперше публічно відреагував на ці звинувачення.

“Це неправда, я однозначно кажу, що цього ніколи не було. Цього ніколи не відбувалося”, — заявив він.

Байден зазначив, що вважає за необхідне реагувати на подібні заяви від жінок, але перевіряти їх належним чином.

“У будь-якому випадку, істина — це те, що має значення. У цьому випадку істина полягає в тому, що твердження помилкові”, — додав він.

Політик також зазначив, що не розуміє мотивів Рід, але не стане нападати на неї.

“Я не знаю, чому вона говорить це, чому, за 27 років, це раптом спливає. Я не розумію цього. Але я не збираюся розпитувати її про мотиви, не збираюся нападати на неї. Вона має право говорити все, що хоче, але і я маю право сказати, що факти потрібно перевірити”, — сказав він.

Як повідомляє CNN, в своєму публічному листі, оприлюдненому в п’ятницю, Байден зазначив, що в свідченнях Рід щодо інциденту є нестикування. Зокрема, Рід заявила, що зверталася до свого керівництва після інциденту, однак її слова не знаходять підтвердження.

“Вона сказала, що в той час вона піднімала деякі з цих питань зі своїм керівником і старшими колегами з мого офісу. Вони — і чоловіки, і жінки — недвозначно сказали, що вона ніколи не приходила до них”, — наголосив Байден.