Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден переміг на виборах у "хиткому" штаті Мічиган.

Про це повідомляє CNN.

Там він має забрати 16 голосів виборників.

Після перемоги в Мічигані у Байдена 253 голосів виборників, а в президента Дональда Трампа – 213.

Щоб перемогти на президентських виборах, потрібно 270 голосів виборників.

Під час виборів 2016 року в цьому штаті Дональд Трамп переміг Гілларі Клінтон.

Залишаються невизначеними переможці ще в 5 штатах – Невада, Джорджія, Північна Кароліна, Пенсільванія та Аляска.