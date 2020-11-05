Про це повідомляє CNN.
Там він має забрати 16 голосів виборників.
Після перемоги в Мічигані у Байдена 253 голосів виборників, а в президента Дональда Трампа – 213.
Щоб перемогти на президентських виборах, потрібно 270 голосів виборників.
Під час виборів 2016 року в цьому штаті Дональд Трамп переміг Гілларі Клінтон.
Залишаються невизначеними переможці ще в 5 штатах – Невада, Джорджія, Північна Кароліна, Пенсільванія та Аляска.
- Також повідомлялося, що кампанія президента Дональда Трампа вимагає зупинити підрахунок голосів у Мічигані допоки їй не буде надано доступ для спостереження за процесом.
- Напередодні, 3 листопада, в США стартувало голосування на виборах президента. Американці мають вибрати між чинним президентом Дональдом Трампом і Джозефом Байденом, віцепрезидентом часів Обами. На дострокових виборах вже встигли проголосувати майже 100 мільйонів американців. Детальніше читайте в матеріалі #Букв.