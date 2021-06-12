Про це повідомив речник Пентагону.
У Міністерстві оборони США повідомили, що кошти використають для реалізації 66 проєктів в 11 штатах, трьох територіях та в 16 країнах.
Зокрема, фінансування спрямують на розширення ракетного поля на території Форту Грилі (Аляска). Цей об’єкт є частинною важливих оборонних проєктів США проти північнокорейських балістичних ракет. На це витратять 10 мільйонів доларів. Також на об’єкті з’являться дві ракети-перехоплювача.
Понад 25 мільйонів доларів спрямують на другий комплекс радіобатальйону в штаті Північна Кароліна.
79 мільйонів доларів спрямують на створення початкової школи для дітей американських військових у Німеччині. Зараз там є 600 дітей. У школі слід встановити систему кондиціонування, сантехніку та систему безпеки.
25 мільйонів доларів буде спрямовано на поліпшення пожежно-аварійної рятувальної станції на базі ВПС Тіндалл у штаті Флорида. Там містяться 15 тисяч пожежних машин і створено спеціальний простір для тренувань військовослужбовців. Це фізична підготовка, тренування, а також устаткування житлових приміщень.
У штаті Індіана поліпшать полігон стрілецької зброї. 9 мільйонів доларів спрямують на підвищення готовності підрозділу Повітряної гвардії.
- Губернатор американського штату Техас Грег Еботт заявив, що виділив мільярд доларів з місцевого бюджету на будівництво прикордонної стіни, яка стримуватиме потік нелегальних мігрантів.