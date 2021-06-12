Президент США Джо Байден вирішив переспрямувати 2,2 млрд доларів з будівництва прикордонної стіни на півдні країни на військові проєкти.

Про це повідомив речник Пентагону.

У Міністерстві оборони США повідомили, що кошти використають для реалізації 66 проєктів в 11 штатах, трьох територіях та в 16 країнах.

Зокрема, фінансування спрямують на розширення ракетного поля на території Форту Грилі (Аляска). Цей об’єкт є частинною важливих оборонних проєктів США проти північнокорейських балістичних ракет. На це витратять 10 мільйонів доларів. Також на об’єкті з’являться дві ракети-перехоплювача.

Понад 25 мільйонів доларів спрямують на другий комплекс радіобатальйону в штаті Північна Кароліна.

79 мільйонів доларів спрямують на створення початкової школи для дітей американських військових у Німеччині. Зараз там є 600 дітей. У школі слід встановити систему кондиціонування, сантехніку та систему безпеки.

25 мільйонів доларів буде спрямовано на поліпшення пожежно-аварійної рятувальної станції на базі ВПС Тіндалл у штаті Флорида. Там містяться 15 тисяч пожежних машин і створено спеціальний простір для тренувань військовослужбовців. Це фізична підготовка, тренування, а також устаткування житлових приміщень.

У штаті Індіана поліпшать полігон стрілецької зброї. 9 мільйонів доларів спрямують на підвищення готовності підрозділу Повітряної гвардії.