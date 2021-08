Про це повідомляє кореспондент видання Axios, посилаючись на інсайдерів.

Зустріч довелося перенести, оскільки Байден терміново проводить консультації стосовно Афганістану, адже там сталося два вибухи біля аеропорту Кабула.

“Білий дім повідомив канцелярії прем’єр-міністра Ізраїлю про те, аби він поки що не їхав з готелю на зустріч з Джо Байденом. Зустріч мала розпочатися об 11:30”, – йдеться в повідомленні.

