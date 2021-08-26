Американський президент Джо Байден на невизначений час переніс зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Наразі Беннет у Вашингтоні (США).

Про це повідомляє кореспондент видання Axios, посилаючись на інсайдерів.

Зустріч довелося перенести, оскільки Байден терміново проводить консультації стосовно Афганістану, адже там сталося два вибухи біля аеропорту Кабула.

“Білий дім повідомив канцелярії прем’єр-міністра Ізраїлю про те, аби він поки що не їхав з готелю на зустріч з Джо Байденом. Зустріч мала розпочатися об 11:30”, – йдеться в повідомленні.

BREAKING: White House notified Israeli Prime Minister's office not to leave the hotel for now for the meeting with Biden which was planned to begin 11:30am, Israeli official told me. The hold up is because Biden still holding consultations on Afghanistan — Barak Ravid (@BarakRavid) August 26, 2021

В Білому дому інформацію підтвердили:

“До розкладу президента внесено деякі зміни. Ми повідомлятимемо про оновлення”.

Нагадаємо, що у четвер, 26 серпня, поблизу міжнародного аеропорту Кабула (Афганістан) стався вибух. Він пролунав через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.

Вибух влаштував смертник. За даними міжнародного агентства Reuters, офіційний представник талібів заявив, що щонайменше 13 осіб загинули в результаті нападу на кабульський аеропорт. Це число охоплює жінок та дітей, а також поранено кількох охоронців “Талібану”.

Місцеві ЗМІ повідомляють про 2 загиблих і щонайменше 15 поранених.

Внаслідок вибуху неподалік від аеропорту Кабула загинуло кілька громадян Афганістану та США. Точна кількість жертв наразі невідома.

Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишили аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”.

Про захоплення Афганістану читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест, Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій. та Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалось та що далі.