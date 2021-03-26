Президент США Джо Байден допустив помилку під час вчорашньої пресконференції. Він переплутав імена президента Афганістану Ашрафа Гані та військового лідера з Пакистану Ашфака Каяні.

На це звернули увагу журналісти американського телеканалу Fox News.

Відповідаючи на питання журналіста про те, чи вдасться вивести американські війська з Афганістану до 1 травня, Байден сказав так:

“Генерал Остін – тільки що зустрічався з Каяні, і я чекаю брифінгу з цього приводу”, – сказав Байден.

Насправді Байден мав на увазі Гані – афганського президента.

Це видно зі стенограми пресконференції, оприлюдненою на сайті Білого дому. Там написано “Гані” замість “Каяні”. Генерал Ашфак Каяні пішов з пакистанських збройних сил у 2013 році. Його часто звинувачували в “лукавство і недобросовісності”.

Крім того, на Fox News зазначили, що Байден нібито “засумнівався в легітимності Гані”. Президент Гані виграв на президентських виборах, хоча його опонент продовжує судитися й оскаржує їх легітимність. Але США перемогу Гані визнали. Тому, Байдену слід назвати його “президент”, а не “лідер”.

“Він (Гані) лідер в Афганістані й Кабулі. Незабаром починається процес під керівництвом ООН про те, як вивести військових – як покласти край цій війні”, – сказав Байден.

Ця цитата не була змінена в офіційній розшифровці стенограми Білого дому.