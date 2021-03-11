Момент підписання транслювали на сторінці Білого дому.

Крім Байдена, на церемонії підписання була присутня віцепрезидентка США Камала Гарріс.

10 березня Палата представників США проголосувала за план президента Джо Байдена щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Він передбачає влиття в економіку 1,9 трильйона доларів.

Результат голосування – 220 за і 21 проти. Всі республіканці проголосували проти. Один представник Демократичної партії, Джаред Голден зі штату Мен, також проголосував проти.

6 березня пакет економічної допомоги затвердили в Сенаті.

Пакет передбачає, що сім’ї, річний дохід яких нижче встановленого мінімуму (75 тисяч доларів), отримають одноразову допомогу (стимулар чек) на суму 1400 доларів на кожного члена сім’ї.

350 мільярдів доларів скерують урядам штатів і місцевій владі на подолання наслідків пандемії.

130 мільярдів скерують на допомогу штатам у відкритті шкіл.

Не зміниться сума виплат з безробіття. Вона залишиться на рівні 300 доларів на тиждень до 6 вересня.

Сім’ї, річний дохід яких нижче ніж 150 тисяч доларів на рік, отримають податкові повернення на 10,2 тисячі доларів.

800 мільйонів доларів спрямують на послуги для бездомних дітей.

14 мільярдів доларів на поширення вакцини.

49 мільярдів — на проведення тестувань і відстеження контактів хворих на коронавірус.

12 мільярдів доларів на відкриття підприємств харчової промисловості.

45 мільярдів доларів на допомогу в оплаті оренди, комунальних послуг та оплати кредиту на житло.

30 мільярдів доларів на розвиток туризму.

Мільярди — на розвиток малого бізнесу та відновлення роботи концертних майданчиків.

Представники Республіканської партії продовжують критикувати схвалений пакет фінансової допомоги. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що раніше так безсистемно майже 2 трильйони доларів ще не витрачалися.