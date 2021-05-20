Президент США Джо Байден підписав Закон щодо боротьби зі злочинами на основі ненависті проти азійців через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомили в Білому домі.

До цього Байден закликав Конгрес прийняти закон якомога швидше. Тепер він подякував законодавцям, що вони підтримали ініціативу більшістю голосів.

“Сьогодні я впевнено можу сказати, що дякуючи вам усім, хто сидить переді мною, ми зробили цей перший та важливий крок”, – сказав Байден.

Він додав, що саме під час пандемії коронавірусу не тільки в США, але й у всьому світі спостерігається сплеск ненависті до людей азійського походження.

“Я хочу звернутися до тих, хто страждають – ми це бачимо… І ми збираємось покласти край ненависті та упередженому ставленню”, – додав Байден.

До його заяви долучилася віцепрезидентка Камала Гарріс, яка сказала, що прийнятий закон наблизив країну “ще на один крок до покращення ситуації щодо ненависті не тільки стосовно американців азійського походження, але й до всіх інших американців. Вона додала, що тепер Міністерство юстиції зможе швидше розглядати злочини, скоєні на основі ненависті.

Тепер при Мін’юсті США буде створено спеціальну посаду, очільник якої займатиметься тільки злочинами на основі ненависті на місцевому рівні, тобто в межах того чи іншого штату, відслідковуючи динаміку.

Сенаторка від Демократичної партії Мейзі Хіроно (Гаваї), яка є авторкою закону, сказала, що голосування в Палаті представників та Сенаті показало, що демократи та республіканці готові приймати спільні рішення.

“Голосування стало чітким сигналом солідарності, який показав, що Сенат не закриватиме очі на хвилі азійського насилля в країні”, – сказала вона.

До слова, минулого місяця законопроєкт підтримали в Сенаті (94 “за” та 1 “проти”).

Напередодні Палата представників Конгресу США більшістю голосів прийняла закон щодо злочинів на основі ненависті через пандемію коронавірусу. Однак 62 представники Республіканської партії проголосували “проти”.

Нагадаємо, 16 березня в американській Атланті та передмісті відбулися три збройні напади, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.