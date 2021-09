Про це він заявив перед початком зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

“США залишаються прихильними суверенітету та територіальній цілісності України перед лицем російської агресії. Наша підтримка євроатлантичного прагнення України залишається непохитною”, – пояснив Байден.

Just In: President Joe Biden met with Ukrainian President Volodymyr Zelensky to discuss military aid. https://t.co/VlT7z8drtO pic.twitter.com/4dwDIuAM0W

— Newsmax (@newsmax) September 1, 2021