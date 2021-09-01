Про це він заявив перед початком зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

“США залишаються прихильними суверенітету та територіальній цілісності України перед лицем російської агресії. Наша підтримка євроатлантичного прагнення України залишається непохитною”, – пояснив Байден.

Just In: President Joe Biden met with Ukrainian President Volodymyr Zelensky to discuss military aid. https://t.co/VlT7z8drtO pic.twitter.com/4dwDIuAM0W — Newsmax (@newsmax) September 1, 2021

Він додав, що під час зустрічей в широкому форматі та тет-а-тет обговорить з українським президентом, як США можуть підтримати Україну “в просуванні щодо досягнення демократичних реформ та інтеграції з Європою”.

Речниця Білого дому Джен Псакі після такої заяви Байдена пояснила, що США можуть тільки сприяти прагненню України до членства НАТО, але не приймають жодних одноосібних рішень в цьому аспекті. Вона додала, що Україна має ряд конкретних вимог, які має виконати, аби стати частиною Альянсу.

“Україна має право вирішити, чи варто їм вступати в НАТО. Київ знає що необхідно зробити, аби відповідати стандартам членства. Це реформи, спрямовані на встановлення верховенства права, модернізація оборонного сектору та економічне зростання”, – резюмувала Псакі.

Президент України Володимир Зеленський також сказав, що збирається обговорити з Байденом питання можливого членства в НАТО.

Очікується, що зустріч Байдена та Зеленського в розширеному форматі триватиме 40 хвилин. Після цього голови держав спілкуватимуться віч-на-віч.

У делегації України, окрім президента, голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга, міністр енергетики України Герман Галущенко, посол України в США Оксана Маркарова.

Чи буде спільна пресконференція президентів – невідомо. Принаймні, в розкладі Байдена її немає.

Нагадаємо, що 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО. Країни НАТО підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про намір в майбутньому прийняти Україну, але Київ має зосередитися на реформах і отримати План дій щодо членства (ПДЧ), про що свідчить прийняте за підсумками зустрічі комюніке.

У день проведення саміту НАТО президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю кільком іноземним ЗМІ. Він заявив журналістам, що хотів би отримати від президента США чітку відповідь щодо перспектив отримання Україною ПДЧ та вступу до НАТО — так чи ні.

Згодом це запитання на брифінгу було поставлене президенту США Джо Байдену з уточненням щодо того, чи може війна та окупація частини територій Росією перешкодити вступу України в НАТО. У відповідь він заявив, що Україні потрібно позбутися корупції.

“Моя відповідь на друге запитання — ні. На перше питання: потрібно позбутися корупції, відповідати іншим вимогам, які висуваються, виконати ПДЧ (План дій щодо НАТО — ред.). Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація”, – наголосив Байден.