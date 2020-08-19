Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що Росія не має втручатися в ситуацію в Білорусі. Він підтримав проведення чесних виборів у цій країні.

Про це він написав у Twitter.

Байден зазначив, що справа не в геополітиці, а в праві обирати своїх лідерів.

“Відважні громадяни Білорусі демонструють, що їхні голоси не будуть заглушені терором або тортурами. США мають підтримати заклик Світлани Тихановської до справедливих виборів”, – написав він.

Як повідомлялося раніше, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. 10 серпня кандидатка в президенти Білорусі на минулих виборах Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому. Вона вимагала провести повторний підрахунок голосів.

Вже 11 серпня Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Того ж дня у Мережі з’явився відеозапис, на якому Тихановська з листка зачитала звернення до білорусів із закликом “не виходити на площі”.

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз найближчим часом введе санкції проти багатьох білоруських посадових осіб за насильство, репресії та фальсифікацію виборів.