Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден підтримав президента США Дональда Трампа в зв'язку зі смертю його брата Роберта Трампа.

Про це він написав у своєму Twitter.

Політик заявив, що засмучений цією звісткою.

“Я знаю, що таке неймовірна біль від втрати коханої людини, і я знаю, наскільки важлива сім’я в такі моменти. Я сподіваюся, ви знаєте, що наші молитви з усіма вами”, – написав Байден.

Роберт Трамп помер 15 серпня у віці 72 років.

Роберт Трамп працював в сімейній фірмі, що займається нерухомістю. Однак, на відміну від свого брата Дональда, він вів непримітне життя пенсіонера в штаті Нью-Йорк.