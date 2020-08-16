Про це він написав у своєму Twitter.
Політик заявив, що засмучений цією звісткою.
“Я знаю, що таке неймовірна біль від втрати коханої людини, і я знаю, наскільки важлива сім’я в такі моменти. Я сподіваюся, ви знаєте, що наші молитви з усіма вами”, – написав Байден.
Роберт Трамп помер 15 серпня у віці 72 років.
Роберт Трамп працював в сімейній фірмі, що займається нерухомістю. Однак, на відміну від свого брата Дональда, він вів непримітне життя пенсіонера в штаті Нью-Йорк.
- Британський кінорежисер і сценарист, голова Британської режисерської гільдії і засновник британського Комітету у справах кіно Алан Паркер, який зняв “Евіту”, “Багсі Мелоун” і “Стіну”, помер у віці 76 років.