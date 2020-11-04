Як повідомлялося раніше, Джо Байден переміг Дональда Трампа у штаті Вісконсин, отримавши підтримку 237 виборників з 270 необхідних для перемоги.
Після здобуття перемоги Байден звернувся до виборців. Він не став передчасно хизуватися перемогою, але запевнив, що отримає необхідні голоси виборців у підсумку.
“Тепер, після довгої ночі підрахунку, стає ясно, що ми виграємо у достатній кількості штатів, щоб набрати 270 голосів виборників, необхідних для перемоги на президентських виборах.
Я тут не для того, щоб заявити, що ми перемогли. Але я тут, щоб доповісти: ми віримо, що ми будемо переможцями, коли підрахунок буде закінчено”, – сказав він.
За словами Байдена, після того, як вибори будуть завершені, настане час “відставити жорстку риторику передвиборчої кампанії позаду”.
Незабаром після того, як Байден виступив з промовою, стало відомо, що він здобув перемогу у штаті Мічиган. Для перемоги йому необхідно зберегти свої позиції у Неваді.
Відтак, залишилося 5 штатів, де лідер президентських перегонів ще не визначений – Невада, Аризона, Пенсильванія, Джорджія, Північна Кароліна.
- У штабі президента США Дональда Трампа вже заявили, що запросять перерахунку голосів у штаті Вісконсин.
- Крім того, кампанія Трампа вимагає зупинити підрахунок голосів у Мічигані.
- У штаті Пенсильванія, де на кону 20 голосів виборників, затримується підрахунок голосів. Половину бюлетенів тих, хто голосував достроково, не оброблено.