Як повідомлялося раніше, Джо Байден переміг Дональда Трампа у штаті Вісконсин, отримавши підтримку 237 виборників з 270 необхідних для перемоги.

Після здобуття перемоги Байден звернувся до виборців. Він не став передчасно хизуватися перемогою, але запевнив, що отримає необхідні голоси виборців у підсумку.

“Тепер, після довгої ночі підрахунку, стає ясно, що ми виграємо у достатній кількості штатів, щоб набрати 270 голосів виборників, необхідних для перемоги на президентських виборах.

Я тут не для того, щоб заявити, що ми перемогли. Але я тут, щоб доповісти: ми віримо, що ми будемо переможцями, коли підрахунок буде закінчено”, – сказав він.

За словами Байдена, після того, як вибори будуть завершені, настане час “відставити жорстку риторику передвиборчої кампанії позаду”.