Про це повідомляє американське видання The Hill.
“У вівторок, коли виборці будуть голосувати в шести штатах, колишній віцепрезидент (Джо Байден – ред.), як очікується, збільшить свою лідерську перевагу над сенатором Берні Сандерсом”, – йдеться в матеріалі.
Уточнюється, що Джо Байден цієї миті й так лідирує, оскільки під час голосування в “супервівторок” переміг в 10-ти з 14-ти штатах.
“Тим часом, він збирає великі натовпи та великі суми грошей для своєї кампанії, заручається підтримкою лідерів Демократичної партії, які швидко об’єднуються навколо нього. Лише за останні дві доби колишні кандидати в президенти, сенатори Камала Харріс і Корі Букер, виступили на підтримку Байдена, приєднавшись до чотирьох його інших екс-суперників”, – сказано в матеріалі.
Водночас соціальні опитування показують серйозну підтримку Байдена в штаті Мічиган, де будуть розігруватися 125 мандатів.
Також, за інформацією з опитувань, Байден лідирує в Міссісіпі та Міссурі.
У штаті Вашингтон прогнозується конкурентна боротьба між Сандерсом і Байденом.
“Голосування на виборах в Демократичній партії цього вівторка пройдуть в штатах Айдахо, Вашингтон, Міссісіпі, Міссурі, Мічиган і Північна Дакота”, – уточнюють в статті.
- Нагадаємо, раніше Майкл Блумберг та Піт Буттіджич зняли свої кандидатури на виборах президента на користь Джо Байдена. Елізабет Уоррен залишила гонку не виказавши підтримку жодному з претендентів, що залишилися.
- Колишній віце-президент США Джо Байден здобув перемогу в дев’яти американських штатах на праймеріз Демократичної партії у вівторок, 3 березня. Його конкурент на президентських виборах сенатор Берні Сандерс лідирує в Каліфорнії.
- Для того, щоб Берні Сандерс залишався конкурентом для Джо Байдена в битві за висунення на пост президента від Демократичної партії, йому доведеться повторити те, що він зробив чотири роки тому: виграти попередні вибори в Мічигані.