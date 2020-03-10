Останні соціальні опитування в США прогнозують перемогу Джо Байдена над Берні Сандерсом на найближчому праймеріз Демократичної партії по шести штатах.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

“У вівторок, коли виборці будуть голосувати в шести штатах, колишній віцепрезидент (Джо Байден – ред.), як очікується, збільшить свою лідерську перевагу над сенатором Берні Сандерсом”, – йдеться в матеріалі.

Уточнюється, що Джо Байден цієї миті й так лідирує, оскільки під час голосування в “супервівторок” переміг в 10-ти з 14-ти штатах.

“Тим часом, він збирає великі натовпи та великі суми грошей для своєї кампанії, заручається підтримкою лідерів Демократичної партії, які швидко об’єднуються навколо нього. Лише за останні дві доби колишні кандидати в президенти, сенатори Камала Харріс і Корі Букер, виступили на підтримку Байдена, приєднавшись до чотирьох його інших екс-суперників”, – сказано в матеріалі.

Водночас соціальні опитування показують серйозну підтримку Байдена в штаті Мічиган, де будуть розігруватися 125 мандатів.

Також, за інформацією з опитувань, Байден лідирує в Міссісіпі та Міссурі.

У штаті Вашингтон прогнозується конкурентна боротьба між Сандерсом і Байденом.

“Голосування на виборах в Демократичній партії цього вівторка пройдуть в штатах Айдахо, Вашингтон, Міссісіпі, Міссурі, Мічиган і Північна Дакота”, – уточнюють в статті.