Кандидат від демократів Джо Байден вже отримав найбільшу кількість голосів виборців в історії американських виборів.

Про це повідомляє Fox News.

Байден вже отримав 69 786 232 голоси і зараз випереджає чинного главу держави Дональда Трампа.

Відзначається, що він вже побив рекорд колишнього президента США Барака Обами, встановлений в 2008 році. Тоді він отримав підтримку 69 498 516 виборців.

Загальна сума голосів, відданих за Байдена, вже більш ніж на 3,9 млн перевищує кількість голосів, які отримала Хілларі Клінтон в 2016 році, коли вона виграла всенародне голосування, але програла президентство Дональду Трампу.

У Трампа зараз – 67160 663 голоси, також більше, ніж він отримав в 2016 році, і більше, ніж Обама в 2012 році. З цими голосами Трамп на третьому місці в списку за всю історію США.

За останніми даними, у Байдена 238 голосів виборників, у Трампа – 213. Для перемоги потрібно 270 голосів.