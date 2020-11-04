Про це повідомляє Fox News.
Байден вже отримав 69 786 232 голоси і зараз випереджає чинного главу держави Дональда Трампа.
Відзначається, що він вже побив рекорд колишнього президента США Барака Обами, встановлений в 2008 році. Тоді він отримав підтримку 69 498 516 виборців.
Загальна сума голосів, відданих за Байдена, вже більш ніж на 3,9 млн перевищує кількість голосів, які отримала Хілларі Клінтон в 2016 році, коли вона виграла всенародне голосування, але програла президентство Дональду Трампу.
У Трампа зараз – 67160 663 голоси, також більше, ніж він отримав в 2016 році, і більше, ніж Обама в 2012 році. З цими голосами Трамп на третьому місці в списку за всю історію США.
За останніми даними, у Байдена 238 голосів виборників, у Трампа – 213. Для перемоги потрібно 270 голосів.
- У США продовжується підрахунок голосів. Епідемія і безпрецедентний рівень голосування поштою означають, що є підстави очікувати, що одні штати будуть дуже, дуже повільно підраховувати свої голоси, в той час, як інші – значно швидше.
- #Букви слідкують за виборами президента у США. Детальніше про це можна прочитати тут.