Про це повідомляє видання Business Insider.

Байден передав Джонсону подарунок 10 червня, в перший день офіційного візиту до Великої Британії.

Велосипед та шолом спеціально для Джонсона виготовили на невеликому американському виробництві Bilenky Cycle Works у Філадельфії. Їх зробили приблизно за два тижні.

На синьому велосипеді з червоно-білими деталями  є підписи обох політиків, а також державні прапори Великої Британії та США.

Такий подарунок Байден обрав, як жест дружби, адже обоє політиків – прихильники велоспорту.

У відповідь Джонсон подарував Байдену світлину фрески Фредеріка Дугласа в Единбурзі, а Джилл Байден – перше видання роману Дафни Дю Морьє.

Як відомо, Джонсон завжди їздив на роботу велосипедом, поки обіймав посаду мера Лондона.

  • У 2016 році, коли Борис Джонсон був очільником Міністерства закордонних справ, йому заборонили їздити велосипедом на роботу з міркувань безпеки.