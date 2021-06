Про це повідомляє видання Business Insider.

Байден передав Джонсону подарунок 10 червня, в перший день офіційного візиту до Великої Британії.

Велосипед та шолом спеціально для Джонсона виготовили на невеликому американському виробництві Bilenky Cycle Works у Філадельфії. Їх зробили приблизно за два тижні.

На синьому велосипеді з червоно-білими деталями є підписи обох політиків, а також державні прапори Великої Британії та США.

Pictures of the “Boris Bike” and helmet from Philadelphia-based @bilenkycycles that Biden gave UK’s Boris Johnson, who was the 1st foreign leader he met with on his 1st overseas trip as president. pic.twitter.com/indVyn6JuS

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) June 11, 2021