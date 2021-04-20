Про це повідомляє CNN.
Брат Флойда, Філоніз, розповів про те, що президент розуміє його, оскільки сам знає, що значить втратити рідну людину (у Байдена загинули дружина і дочка, а також – помер син).
“Він просто подзвонив. Він знає, яке це втратити члена сім’ї … Він просто дав нам знати, що він молився за нас, і сподівався, що “все буде добре”, – сказав Філоніз.
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі підтвердила, що дзвінок відбувся.
“Президент Байден вчора поговорив з сім’єю Джорджа Флойда, щоб підтримати їх, а також сказати про те, що його рідні моляться за них”, – повідомила Псакі.
Присяжні у справі Шовена приступили до обговорення рішення в понеділок, 19 квітня.
Інсайдер повідомив CNN, що президент Байден уважно стежив за аргументами, побоюючись того, що неоднозначний вердикт може посилити расову напруженість і ще більше поглибити кризу довіри в суспільстві.
Це другий дзвінок Байдена сім’ї Флойда. Торік він дзвонив їм, а також планував зустрітися.
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Шовену загрожує до 40 років тюремного ув’язнення за вбивство другого ступеня, до 25 років за вбивство третього ступеня і до 10 років за ненавмисне вбивство другого ступеня. Звинувачення розглядатимуть окремо, тому Шовен може бути визнаний винним за всіма, деяким або жодному з трьох.
Після винесення вердикту Байден зробить заяву з цього приводу. Радники президента говорять про те, що йому варто визнати “системний расизм, який пронизує кримінальне правосуддя в Америці “.
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