Президент США Джо Байден під час двосторонньої зустрічі планує обговорити з російським президентом Володимиром Путіним питання щодо приховування хакерів.

Про це розповіла прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Вона пояснила, що хакерські атаки, здійснені з території Росії та приховування хакерів на території Росії – питання, які Байден планує обговорити з Путіним під час саміту 16 червня.

“Ми розраховуємо, що це питання буде серед тих, які президент (Байден) обговорить с президентом Путіним на саміті”, – сказала Псакі.

Вона додала, що Байден розмовлятиме не про факт хакерських атак, а про відсутність протидії хакерам з боку російського уряду.

“Президент Байден вважає, що президент Путін та російський уряд повинні зіграти свою роль в припиненні та запобіганні цих атак”, – додала прессекретарка.

Псакі пояснила, що Байден вже доручив провести оперативний стратегічний аналіз для боротьби із загрозою хакерських атак через використання програм-вимагачів. Ця ініціатива має чотири основних напрямки. Зокрема, це видалення всіх можливих засобів для роботи таких програм.