Про це розповіла прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
Вона пояснила, що хакерські атаки, здійснені з території Росії та приховування хакерів на території Росії – питання, які Байден планує обговорити з Путіним під час саміту 16 червня.
“Ми розраховуємо, що це питання буде серед тих, які президент (Байден) обговорить с президентом Путіним на саміті”, – сказала Псакі.
Вона додала, що Байден розмовлятиме не про факт хакерських атак, а про відсутність протидії хакерам з боку російського уряду.
“Президент Байден вважає, що президент Путін та російський уряд повинні зіграти свою роль в припиненні та запобіганні цих атак”, – додала прессекретарка.
Псакі пояснила, що Байден вже доручив провести оперативний стратегічний аналіз для боротьби із загрозою хакерських атак через використання програм-вимагачів. Ця ініціатива має чотири основних напрямки. Зокрема, це видалення всіх можливих засобів для роботи таких програм.
- У січні американські спецслужби офіційно заявили, що підозрюють російських хакерів у здійсненні масштабної кібератаки на федеральні відомства США, про яку стало відомо в грудні 2020 року. Йдеться про атаку через програмне забезпечення компанії SolarWinds. Передбачається, що хакери встановили так званий бекдор (несанкціонований віддалений доступ до комп’ютера) в широко використовуваному програмному забезпеченні SolarWinds. Клієнтами компанії є безліч урядових установ і великих фірм, всього близько 18 тисяч. Кібератака порушила роботу понад 100 американських компаній та дев’яти державних установ.
- Голова компанії Microsoft Бред Сміт заявив, що хакерська атака, яка використовувала американську технологічну компанію SolarWinds в якості бази для злому систем ряду американських державних установ, стала найбільшою в історії.
- На початку березня стало відомо, що понад 20 тисяч організацій у США стали жертвами масштабної хакерської атаки через вразливість у програмі Microsoft для обміну повідомленнями Exchange Server.
- 15 квітня Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації (у відповідь на хакерську атаку SolarWind та причетність РФ до втручання у президентські вибори в США у 2020 році).