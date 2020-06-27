Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що зробить носіння захисних масок під час пандемії коронавірусу обов'язковим, якщо його оберуть президентом країни.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Позиція Байдена відрізняється від тієї, яку відстоює нинішній американський лідер Дональд Трамп.

Президент США стверджує, що потреба носити маску — особистий вибір кожного. Також, він наполягає, що не обов’язково носити саме маску, можна просто прикривати ніс і рот хусткою або будь-якою тканиною.

“Загальновідомо, що маски мають гігантське значення. Я вважаю, що всі повинні носити маски в публічних місцях”, – сказав Байден, який сам носить чорну маску.

Він зазначив, що обов’язок носити захисні маски необхідно закріпити на федеральному рівні.

У Байдена запитали, чи означає це, що він в майбутньому може скористатися політичним мандатом, щоб відстоювати таке бачення.

“Я зроблю все можливе, щоб змусити людей носити маски в громадських місцях”, – зазначив Байден.

Обов’язок носити маски закріплений в 16 американських штатах. Деякі американські громадяни вважають, що обов’язок носити маски порушує їхні громадянські свободи.

Нагадаємо, що минулого місяця Трамп жартував над Байденом, який був у масці на заході, який проходив на відкритому повітрі. У відповідь Байден назвав його “абсолютним дурнем”.