Про це повідомляє телеканал CNN.
Позиція Байдена відрізняється від тієї, яку відстоює нинішній американський лідер Дональд Трамп.
Президент США стверджує, що потреба носити маску — особистий вибір кожного. Також, він наполягає, що не обов’язково носити саме маску, можна просто прикривати ніс і рот хусткою або будь-якою тканиною.
“Загальновідомо, що маски мають гігантське значення. Я вважаю, що всі повинні носити маски в публічних місцях”, – сказав Байден, який сам носить чорну маску.
Він зазначив, що обов’язок носити захисні маски необхідно закріпити на федеральному рівні.
У Байдена запитали, чи означає це, що він в майбутньому може скористатися політичним мандатом, щоб відстоювати таке бачення.
“Я зроблю все можливе, щоб змусити людей носити маски в громадських місцях”, – зазначив Байден.
Обов’язок носити маски закріплений в 16 американських штатах. Деякі американські громадяни вважають, що обов’язок носити маски порушує їхні громадянські свободи.
Нагадаємо, що минулого місяця Трамп жартував над Байденом, який був у масці на заході, який проходив на відкритому повітрі. У відповідь Байден назвав його “абсолютним дурнем”.
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