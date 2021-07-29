Президент США Джо Байден оголосив про фінансові стимули для американців, які зроблять щеплення проти коронавірусу. Зокрема, американцям пообіцяли по 100 доларів за пройдену вакцинацію.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

В Міністерстві фінансів США підтвердили, що американці отримають по 100 доларів, якщо зроблять щеплення проти коронавірусу. На думку Байдена, грошова винагорода буде додатковим стимулом для американців, які поки що вагаються – чи робити щеплення проти коронавірусу.

В Мінфіні також пообіцяли, що допомагатимуть штатам протягом всього часу, коли діятиме ініціатива Байдена.

В Білому домі повідомили, що за шість місяців роботи адміністрації Байдена в країні повністю щепилися проти коронавірусу 164 мільйони американців. Серед них – 80-% людей похилого віку та понад 60% дорослих американців.

Всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно проходити тестування, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.

У федеральних органах працюють приблизно 2,2 мільйона американських громадян, які працевлаштовані на повний робочий день (40 годин на тиждень). До них слід додати 1,4 млн військовослужбовців та майже 500 тисяч працівників Поштової служби. Федеральними підрядниками в США працюють не менше 5 мільйонів американців та 1,8 млн за федеральними грантами.

Тепер федеральні службовці мають надати докази вакцинації проти коронавірусу. Якщо таких немає, то можливі два варіанти. Перший — зробити обидві дози щеплення проти коронавірусу. Другий — погодитися на додаткові вимоги конкретної федеральної установи. Як варіант — проходити регулярне тестування на коронавірус, носити захисну маску та дотримуватися соціального дистанціювання. Також буде обмежена можливість подорожувати чи їздити у відрядження для тих, хто не має щеплень проти коронавірусу.