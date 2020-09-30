Кандидат в президенти США Джо Байден заявив, що в разі обрання поверне країну в число учасників Паризької угоди по клімату.

Про це він сказав під час перших дебатів з Дональдом Трампом.

Модератор дебатів звернув увагу на те, що президент Трамп не вірить в кліматичні зміни і глобальне потепління.

У свою чергу Байден висловив протилежну думку, зробивши акцент на важливості боротьби проти кліматичних змін.

“Перше, що я зроблю, так це знову приєднаюся до Паризької угоди з клімату.

Ми зможемо зробити енергію з відновлюваних джерел дешевше, ніж енергію, що отримується за рахунок викопних видів палива. Більше ніхто не будуватиме в Америці електростанції на вугіллі або на нафті, ми будемо переходити на відновлювані джерела енергії. Ми повинні вжити заходів, щоб автопарки федеральних відомств використовували електромобілі, ми повинні домагатися того, щоб були створені 500 тис. станцій для заряджання акумуляторів електромобілів на всіх великих шосе”, – сказав Байден.

Зазначимо, це був перший раунд дебатів. Наступні два заплановані на 15 і 22 жовтня.

Під час цих дебатів Трамп і Байден говорили на такі теми: минуле кандидатів; Верховний Суд; пандемія коронавірусу; расові протести і насильство в містах; чесність майбутніх виборів; економіка.

ДОВІДКА. Паризька кліматична угода – угода в рамках Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, що регулює заходи щодо зниження вмісту вуглекислого газу в атмосфері з 2020 року. Документ був підготовлений замість Кіотського протоколу в ході Конференції з питань клімату в Парижі і ухвалений консенсусом 12 грудня 2015 року, а підписаний 22 квітня 2016 року. Угоду підписали близько 200 країн світу.

Метою документа є “активізувати реалізацію” Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, зокрема, утримати зростання глобальної середньої температури “набагато нижче” 2°C.

США стали першою державою, яка вийшла з цього договору.