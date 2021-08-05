Президент США Джо Байден пообіцяв притулок гонконжцям, які вже перебувають на території Сполучених Штатів, аби підтримати їх через репресії з боку Китаю.

Про це повідомили на сайті Білого дому.

Байден підписав меморандум, який передбачає, що потрібно слід відкласти депортацію з країни деяких жителів Гонконгу, які перебувають на території США, а також надати їм, як біженцям, тимчасовий притулок.

У Білому домі написали, що таке рішення “демонструє підтримку жителів Гонконгу перед обличчям репресій з боку Китайської Народної Республіки й дає зрозуміти, що США не стоятимуть осторонь, поки КНР порушує свої обіцянки щодо Гонконгу й міжнародної спільноти”.

“Ми проти застосування Китаєм Закону про нацбезпеку для позбавлення гонконжців основних прав та свобод, обмеження автономії Гонконгу і підриву демократичних процесів та інститутів… Ми й далі робитимемо кроки на підтримку жителів Гонконгу”, – заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.