Президент США Джо Байден пообіцяв, що бустерна вакцина проти коронавірусу COVID-19 буде безплатною та доступною.

Про це він заявив під час звернення до нації.

Наразі бустерну дозу вакцини мають отримати 60 мільйонів американців. Байден нагадав, що бустерну ревакцинацію можуть отримати люди віком від 65 років й старше, а також особи з групи ризику.

Аби отримати бустерну вакцину — має сплинути 6 місяців після введення другої дози вакцини Pfizer / BioNTech.

Також Байден звернувся до 70 мільйонів американців, які досі не зробили жодного щеплення проти коронавірусу.

“Послухайте тих американців, які відмовилися від вакцинації, а потім, лежачи на лікарняних ліжках, вдихають повітря востаннє та шкодують про те, що не зробили щеплення вчасно…. Люди помирають, і помиратимуть ті, хто не мав померти”, – заявив Байден.

Президент США додав, що сам збирається зробити бустерну дозу вакцини, щойно це стане можливим.

Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден збираються отримати по третій (бустерній) дозі вакцини проти коронавірусу, щойно це буде можливо.

13 серпня Управління США з контролю над харчовими продуктами та ліками (FDA) санкціонувало застосування додаткової, бустерної, дози вакцини проти коронавірусу COVID-19 для людей з ослабленим імунітетом. Згідно з рішенням FDA, третю дозу вакцин Moderna або Pfizer можна буде вводити принаймні через 28 днів після другого щеплення (людям з ослабленим імунітетом). На думку регулятора, іншим групам громадян наразі досить двох доз вакцин.

Як інформує американський телеканал CNN із посиланням на дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), у Сполучених Штатах близько 9 мільйонів американців мають ослаблений імунітет або через наявні у них хвороби, або через ліки, які вони приймають.