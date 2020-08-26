Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден пообіцяв, що буде сприяти тому, щоб Україна отримала летальну озброєння, якщо він виграє на виборах.

Про це сказано в його заяві з нагоди Дня Незалежності України.

Байден зазначив, що в кріслі американського лідера дасть зрозуміти Росії, що пора припинити агресію і окупацію щодо України.

“Як президент, я дам зрозуміти Кремлю, що вони повинні закінчити свою агресію і окупацію України. Адміністрація Байдена-Харріс переконана, що Україна отримає необхідну економічну і військову підтримку, в тому числі смертоносне озброєння – одночасно закликаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху”, – зазначено в заяві.

Також Байден похвалив Україну за прагнення стати в один ряд з демократичними країнами і захистити себе від російської агресії.

“Як сенатор і віце-президент я рішуче підтримував постійне прагнення України стати сучасною демократичною європейською державою, в якій всі громадяни можуть жити в мирі та процвітанні”, – написав Байден.

Він нагадав, що особисто бачив прогрес, якого досягла Україна “за шість візитів в Україну в якості віце-президента”.