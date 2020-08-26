Про це сказано в його заяві з нагоди Дня Незалежності України.
Байден зазначив, що в кріслі американського лідера дасть зрозуміти Росії, що пора припинити агресію і окупацію щодо України.
“Як президент, я дам зрозуміти Кремлю, що вони повинні закінчити свою агресію і окупацію України. Адміністрація Байдена-Харріс переконана, що Україна отримає необхідну економічну і військову підтримку, в тому числі смертоносне озброєння – одночасно закликаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху”, – зазначено в заяві.
Також Байден похвалив Україну за прагнення стати в один ряд з демократичними країнами і захистити себе від російської агресії.
“Як сенатор і віце-президент я рішуче підтримував постійне прагнення України стати сучасною демократичною європейською державою, в якій всі громадяни можуть жити в мирі та процвітанні”, – написав Байден.
Він нагадав, що особисто бачив прогрес, якого досягла Україна “за шість візитів в Україну в якості віце-президента”.
- 19 серпня під час онлайн-з’їзду Демократична партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента 2020 ексвіцепрезидента Джо Байдена.
- За даними опитування, проведеного на початку травня, Джо Байден випереджав Дональда Трампа на 5%.
- Відповідно до результатів опитування, проведеного 25-28 травня, Байден збільшив відрив від Трампа в передвиборчому рейтингу до 11%.