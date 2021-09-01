Президент США Джо Байден пообіцяв, що його адміністрація і далі захищатиме конституційне право жінок на аборт.

Так він відреагував на закон про заборону абортів, який почав діяти в штаті Техас.

Байден засудив ухвалений закон. Він пообіцяв, що його адміністрація боротиметься за захист конституційного права жінок на аборт, передбаченого відповідним рішення Верховного суду (справа Роу проти Вейда).

“Ухвалений у штаті Техас радикальний закон грубо порушує конституційне право, закріплене в постанові щодо справи Роу проти Вейда, яке вже майже 50 років є прецедентом… Техаський закон значно обмежує право жінок на необхідну їм медичну допомогу, особливо це стосується кольорових менших та малозабезпечених громадян. Неприйнятно, що цей закон дає право окремим особам позиватися проти будь-якого, хто, на їх думку, допоміг іншій людині зробити аборт. Зокрема, проти родичів, медичних працівників, представників реєстратури (в лікарні) чи людей, жодним чином не пов’язаних з цією людиною”, – пояснив Байден.

Він додав, що Білий дім захищатиме конституційне право кожної жінки на аборт, буде “відстоювати та захищати це право”.

29 січня Байден підписав президентський меморандум про скасування обмежень на доступ до абортів всередині країни й за кордоном, введених і розширених адміністрацією його попередника Дональда Трампа. Після цього римо-католицька церква США, попри попередження Ватикану, вирішила відмовити президенту країни Джо Байдену в причасті, бо він підтримує аборти та захищає права ЛГБТК+.

Про які обмеження йдеться?

Цей крок Байдена спрямований на виконання передвиборчої обіцянки щодо скасування так званої “політики Мехіко” — заборони на фінансування урядом США іноземних некомерційних організацій з планування сім’ї, які проводять або просувають аборти.

“Політика Мехіко” була вперше реалізована адміністрацією Рональда Рейгана в 1985 році. У 1993 році демократ Білл Клінтон скасував її. Потім республіканські й демократичні адміністрації повертали й скасовували цю політику.

У 2017 адміністрація Трампа не лише відновила це обмеження, але й розширила. Таким чином, заборона охопила широкий спектр організацій — від тих, що займаються лікуванням ВІЛ, до тих, що опікуються питанням очищення води — розташованих і в США, і за кордоном. Організації могли отримувати фінансування лише якщо погодяться не проводити аборти й не вести дискусію щодо них.

Дослідження показують, що шляхом скорочення фінансування організацій з планування сім’ї, які використовують аборт як один з багатьох методів планування сім’ї, “політика Мехіко” призвела до випадкового збільшення числа небажаних вагітностей та абортів.

Також меморандум наказує департаменту охорони здоров’я та соціальних служб негайно розглянути можливість скасування заборони для постачальників медпослуг, які отримують державне фінансування, скеровувати пацієнток на аборти.