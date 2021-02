Про це Байден заявив під час свого виступу в Держдепартаменті.

Байден зазначив, що відповідь на такі дії буде жорсткішою, ніж за часів його попередника Дональда Трампа.

“Я дав ясно зрозуміти президенту (Росії – ред.) Путіну, що я – не такий як мій попередник і що дні, коли США пасували перед агресивними діями Росії, закінчилися”, – сказав Байден.

Серед подібних дій він згадав втручання у вибори і кібератаки.

Байден зазначив, що якщо це буде потрібно для захисту інтересів США, він буде готовий “змусити Росію платити більшу ціну” за ті чи інші дії.

“Ми зможемо ефективніше протистояти Росії, якщо буде діяти в координації з нашими партнерами”, – додав президент США.

Також він закликав російську владу негайно звільнити Олексія Навального.

“Політично мотивований висновок Навального і російські спроби придушити свободу зібрань – це питання, яке викликає глибоку стурбованість у нас і всього світового співтовариства … Навальний був обраний метою за те, що виявляв корупцію. Він повинен бути звільнений негайно і без умов”, – підкреслив Байден.

This afternoon, I’m visiting the @StateDept and delivering remarks on America’s role in the world. Tune in. https://t.co/zWG3UETxGX

— President Biden (@POTUS) February 4, 2021