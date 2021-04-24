Про це повідомляє телеканал CNN.

У звітах Білого дому і турецького президентства це питання не згадується.

Джерело описало дзвінок як “напружений”.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Байден готувався визнати вікові звірства проти вірмен геноцидом, виконавши свою передвиборну обіцянку. Його попередники в Білому домі не стали використовувати це слово, побоюючись зруйнувати зв’язку з ключовим регіональним союзником.

Байден встановив звичку дзвонити світовим лідерам, щоб попередити їх про наступні кроки його адміністрації, які будуть впливати на відносини країн.

Минулого тижня, за кілька днів до введення санкцій відносно Росії, Байден також подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну, щоб розповісти про них. Примітно, що ці санкції були введені для покарання Москви за її втручання у вибори в США в 2020 році, кібератаку SolarWinds та окупацію і грубі порушення прав людини в Криму.

Розмова Байдена з Ердоганом стала першою з моменту вступу на посаду. На посаді віце-президента Байден часто мав справу з Ердоганом і зробив чотири поїздки до Туреччини, в тому числі після невдалої спроби державного перевороту.

ДОВІДКА. День пам’яті жертв геноциду вірмен відзначається щорічно 24 квітня в пам’ять про жертви геноциду вірмен в Османській імперії. 15 квітня 2015 року Європарламент оголосив 24 квітня європейським Днем пам’яті жертв геноциду вірмен в Османській імперії. Незважаючи на те, що планомірне та інституційно підкріплене знищення вірменського населення в Османській Туреччині почалося ще з кінця XIX століття, 24 квітня в якості меморіальної дати обрано не випадково. Саме в цей день в 1915 році в османської столиці Стамбулі були заарештовані і пізніше вбиті понад 800 представників вірменської інтелігенції.