Президент Джо Байден попередив, що репутація США за кордоном страждає через поширення в Америці теорій змови і поділу нації.

Про це повідомляє телеканал CNN.

“Що ви розповідаєте своїм онукам або дітям про те, що відбувається? Ви коли-небудь згадували щось подібне за всю історію, чи то ви демократ, чи то республіканець?” – сказав президент.

Президент згадав рух QAnon, учасники якого були серед тих, хто атакував Конгрес 6 січня 2021 року.

Ці слова Байдена прозвучали у відповідь на позицію конфронтації Білого дому з платформами соціальних мереж, на яких поширюються теорії змови та неправдива інформація, особливо коли вони стосуються вакцини проти коронавірусу. Наразі в США спостерігається ріст випадків захворювання на COVID-19.

Головний хірург США доктор Вівек Мурті попередив, що дезінформація про здоров’я є “серйозною загрозою здоров’ю нації”. Крім того, адміністрація Байдена безпосередньо звернулася до Facebook, звинувативши соцмережу в тому, що вона не робить достатньо для того, щоб попереджати поширення неправдивої інформації на своїй платформі.

“Потрібно буквально слухати вчених і не втручатися. Нічого не квапити. Дозвольте вченим діяти”, – сказав Байден.

Раніше Байден заявив, що Facebook дозволяє поширювати дезінформацію про вакцинацію, і що платформі потрібно робити більше, щоб перешкоджати процвітанню теорій змов.

Проте Байден підкреслив, що він зберігає віру в американський народ.