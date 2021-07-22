Про це повідомляє телеканал CNN.
“Що ви розповідаєте своїм онукам або дітям про те, що відбувається? Ви коли-небудь згадували щось подібне за всю історію, чи то ви демократ, чи то республіканець?” – сказав президент.
Президент згадав рух QAnon, учасники якого були серед тих, хто атакував Конгрес 6 січня 2021 року.
Ці слова Байдена прозвучали у відповідь на позицію конфронтації Білого дому з платформами соціальних мереж, на яких поширюються теорії змови та неправдива інформація, особливо коли вони стосуються вакцини проти коронавірусу. Наразі в США спостерігається ріст випадків захворювання на COVID-19.
Головний хірург США доктор Вівек Мурті попередив, що дезінформація про здоров’я є “серйозною загрозою здоров’ю нації”. Крім того, адміністрація Байдена безпосередньо звернулася до Facebook, звинувативши соцмережу в тому, що вона не робить достатньо для того, щоб попереджати поширення неправдивої інформації на своїй платформі.
“Потрібно буквально слухати вчених і не втручатися. Нічого не квапити. Дозвольте вченим діяти”, – сказав Байден.
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Раніше Байден заявив, що Facebook дозволяє поширювати дезінформацію про вакцинацію, і що платформі потрібно робити більше, щоб перешкоджати процвітанню теорій змов.
Проте Байден підкреслив, що він зберігає віру в американський народ.
- Раніше повідомлялося, що теорія змови QAnon набирає популярності серед вірян – найбільше їх серед євангелістів. Про це повідомляє консервативний Американський інститут підприємництва (American Enterprise Institute).