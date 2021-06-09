Про це він сказав перед американськими військовими у Великій Британії, повідомляє The Washington Post.

Байден вже прилетів до Великої Британії в рамках першого закордонного офіційного візиту. Він виголосив промову перед американськими військовими, які служать на авіабазі Королівських військово-повітряних сил Великої Британії в Мілденхоллі. Американський президент зробив акцент на тому, що збирається чітко окреслити постійну й непорушну прихильність Вашингтона трансатлантичному партнерству.

Він додав, що Сполучені Штати не зацікавлені в конфлікті між країнами. При цьому, він зауважив, що якщо російський уряд й надалі займатиметься “шкідливою діяльністю”, то відповідна реакція Вашингтона буде “жорсткою”.

“Ми не прагнемо до конфлікту з Росією… Ми хочемо стабільних і передбачуваних відносин … Але я ясно дав зрозуміти, що, якщо російський уряд буде займатися шкідливою діяльністю, відповідь Сполучених Штатів буде жорсткою”, – заявив Байден.

До слова, перед вильотом до Європи Байден сказав представникам ЗМІ, що мета його поїздки – “дати зрозуміти Путіну та Китаю, що Європа та Сполучені Штати, як і раніше, близькі, а “Велика сімка” буде діяти”.

Вже на борту прессекретарка Джен Псакі додала, що зустріч Байдена та Путіна – це “не про партнерство чи дружні стосунки, а про американські інтереси”.