Про це він сказав перед американськими військовими у Великій Британії, повідомляє The Washington Post.

Байден вже прилетів до Великої Британії в рамках першого закордонного офіційного візиту. Він виголосив промову перед американськими військовими, які служать на авіабазі Королівських військово-повітряних сил Великої Британії в Мілденхоллі. Американський президент зробив акцент на тому, що збирається чітко окреслити постійну й непорушну прихильність Вашингтона трансатлантичному партнерству.

Він додав, що Сполучені Штати не зацікавлені в конфлікті між країнами. При цьому, він зауважив, що якщо російський уряд й надалі займатиметься “шкідливою діяльністю”, то відповідна реакція Вашингтона буде “жорсткою”.

“Ми не прагнемо конфлікту з Росією. Ми хочемо стабільних, передбачуваних відносин. Наші дві країни мають спільні обов’язки… Але я ясно дав зрозуміти: Сполучені Штати реагуватимуть рішуче і конструктивно, якщо російський уряд буде займатися шкідливою ​​діяльністю. Ми це вже продемонстрували. Я збираюся повідомити, що є наслідки за порушення – за порушення суверенітету демократії в Сполучених Штатах, Європі та інших країнах”, – заявив Байден.

До слова, перед вильотом до Європи Байден сказав представникам ЗМІ, що мета його поїздки – “дати зрозуміти Путіну та Китаю, що Європа та Сполучені Штати, як і раніше, близькі, а “Велика сімка” буде діяти”.

Вже на борту прессекретарка Джен Псакі додала, що зустріч Байдена та Путіна – це “не про партнерство чи дружні стосунки, а про американські інтереси”.