Про це повідомляє агентство Reuters.

Раніше повідомлялос, що президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден прибули до Віндзорського замку на зустріч із королевою Великої Британії Єлизаветою II.

“Я не думаю, що її це образить, але вона нагадала мені мою матір, її зовнішній вигляд і великодушність”, – заявив Байден після чаювання з королевою.

За його словами, під час зустрічі Єлизавета II питала його про російського президента Володимира Путіна і главу Китаю Сі Цзіньпіна.

“Ми чудово поговорили”, – сказав Байден.

Він зазначив, що хотів би поговорити з королевою довше.

“Вона була дуже щедрою”, – сказав Байден.

На запитання, чи запрошував він її до Білого дому, Байден відповів, що запросив.

Байден є тринадцятим американським президентом, який зустрів королеву, і дванадцятим під час її правління. Сьогоднішня зустріч – перша зустріч королеви “один на один” зі світовим лідером з моменту початку пандемії коронавірусу.