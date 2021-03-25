Про це Байден сказав під час пресконференції.
За словами лідера Білого дому, його онуки й правнуки будуть захищати дисертації про те, який режим виявився кращим: демократія чи автократія.
Він вважає, що США покликані змусити лідерів таких авторитарних країн, як Китай або Росія – “діяти за міжнародними правилами”.
Відповідаючи на запитання про відносини з Китаєм, Байден звернув увагу на те, що добре знайомий з лідером цієї комуністичної держави й порівняв його з Путіним, якого раніше назвав “вбивцею”.
“Він (Сі Цзіньпін) – абсолютно не демократично налаштована людина. Він, як Путін, він, напевно, вважає, що майбутнє світу – це авторитарність”, – сказав Байден.
Він пояснив, що США не зацікавлені в конфронтації з Китаєм, але налаштовані на “різку і конкурентну боротьбу”.
“Подивіться, Росія більше не говорить про комунізм. Вони говорять про автократію. Про те, що рішення може і повинна приймати одна людина – керівник країни. Ми повинні довести, що демократія працює”, – резюмував Байден.
Довідка. Автократ – особа, яка має необмежену владу, самодержець. Автократія – одна з форм правління, заснована на необмеженому контролі влади однією особою або ж радою, на зразок однопартійного парламенту або президентської республіки.
- 17 березня президент США Джо Байден в інтерв’ю телеканалу ABC заявив, що російський лідер Володимир Путін повинен “поплатитися” за втручання у вибори. На питання, чи вважає Байден Путіна вбивцею, той відповів ствердно.
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