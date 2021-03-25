Президент США Джо Байден порівняв російського лідера Володимира Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Він назвав їх автократами.

Про це Байден сказав під час пресконференції.

За словами лідера Білого дому, його онуки й правнуки будуть захищати дисертації про те, який режим виявився кращим: демократія чи автократія.

Він вважає, що США покликані змусити лідерів таких авторитарних країн, як Китай або Росія – “діяти за міжнародними правилами”.

Відповідаючи на запитання про відносини з Китаєм, Байден звернув увагу на те, що добре знайомий з лідером цієї комуністичної держави й порівняв його з Путіним, якого раніше назвав “вбивцею”.

“Він (Сі Цзіньпін) – абсолютно не демократично налаштована людина. Він, як Путін, він, напевно, вважає, що майбутнє світу – це авторитарність”, – сказав Байден.

Він пояснив, що США не зацікавлені в конфронтації з Китаєм, але налаштовані на “різку і конкурентну боротьбу”.

“Подивіться, Росія більше не говорить про комунізм. Вони говорять про автократію. Про те, що рішення може і повинна приймати одна людина – керівник країни. Ми повинні довести, що демократія працює”, – резюмував Байден.

Довідка. Автократ – особа, яка має необмежену владу, самодержець. Автократія – одна з форм правління, заснована на необмеженому контролі влади однією особою або ж радою, на зразок однопартійного парламенту або президентської республіки.