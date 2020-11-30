Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що Байден підвернув щиколотку цією суботи під час гри зі своєю собакою Мейджором.
У родині Байденом є дві собаки, Мейджор та Чемпіон, обидві німецькі вівчарки.
Байден взяв Мейджора з притулку у 2018 році, а Чемпіона — у 2008, коли став віцепрезидентом.
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Тепер політика відправлять на обстеження до ортопеда. В офісі з передавання влади зазначають, що це буде зроблено “через надмірну обережність”.
Як відомо, Байден, якому 20 листопада виповнилося 78 років, в січні стане найстарішим президентом в історії США.
Ще під час президентської кампанії було оприлюднено короткий виклад історії хвороби Байдена, що показав, що ексвіцепрезидент здоровий і може обіймати посаду президента.
“Здоровий, енергійний 77-річний чоловік, здатний успішно виконувати обов’язки президента”, — писав його лікар Кевін О’Коннор.
- Про те, що буде у випадку, якщо обраний президент не зможе обіймати посаду через стан здоров’я або помре — читайте в матеріалі.