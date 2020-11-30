Обраний президент США Джо Байден, який напередодні святкував 78-річчя, буде обстежений лікарем через пошкодження ноги.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Байден підвернув щиколотку цією суботи під час гри зі своєю собакою Мейджором.

У родині Байденом є дві собаки, Мейджор та Чемпіон, обидві німецькі вівчарки.

Байден взяв Мейджора з притулку у 2018 році, а Чемпіона — у 2008, коли став віцепрезидентом.

Читайте також: Пес Байдена стане першою твариною з притулку в Білому домі

Тепер політика відправлять на обстеження до ортопеда. В офісі з передавання влади зазначають, що це буде зроблено “через надмірну обережність”.

Як відомо, Байден, якому 20 листопада виповнилося 78 років, в січні стане найстарішим президентом в історії США.

Ще під час президентської кампанії було оприлюднено короткий виклад історії хвороби Байдена, що показав, що ексвіцепрезидент здоровий і може обіймати посаду президента.

“Здоровий, енергійний 77-річний чоловік, здатний успішно виконувати обов’язки президента”, — писав його лікар Кевін О’Коннор.